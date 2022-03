Potenza-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

POTENZA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Palermo fa visita al Potenza nel 33° turno del girone C di Serie C.

La formazione di Pasquale Arleo, reduce da quattro risultati utili consecutivi e dalla vittoria contro il Picerno, mette nel mirino un altro risultato di prestigio che può risultare determinante nella corsa alla salvezza.

Il collettivo potentino, infatti, ospiterà il Palermo - sesta forza del campionato - e in serie positiva da tre giornate: i rosanero guidati da Silvio Baldini si sono fermati dopo due vittorie consecutive impattando 1-1 in casa contro la Fidelis Andria. Un risultato che permette comunque ai siciliani di mantenere cinque punti di margine sul Foggia e di restare a -3 dal pacchetto composto da Avellino, Virtus Francavilla e Monopoli.

Nella gara d'andata giocata a Renzo Barbera, il Palermo si è imposto 2-0 grazie ai goal di Fella e Silipo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Potenza-Palermo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO POTENZA-PALERMO

Potenza-Palermo si giocherà allo Stadio 'Alfredo Viviani' di Potenza domenica 20 marzo 2022. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 14.30.

DOVE VEDERE POTENZA-PALERMO IN TV

Il match del Palermo sul campo del Potenza verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Eleven Sports che detiene i diritti per trasmettere le gare di Serie C. Una volta sottoscritto l'abbonamento sarà possibile seguire la partita scaricando l'app su smart tv compatibile o collegando il proprio televisore a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

POTENZA-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Grazie a Eleven Sports, la gara del 'Viviani' sarà disponibile anche in streaming: basterà collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app compatibile con i sistemi iOS e Android su smartphone e tablet.

L'articolo prosegue qui sotto

I residenti all’estero potranno seguire la partita anche su 196 Sports collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA-PALERMO

POTENZA (4-3-3): Greco; Coccia, Cargnelutti, Matino, Sepe; Nigro, Bucolo, Sandri; Cuppone, Salvemini, Burzio. All. Arleo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Somma, Perrotta, Crivello; Damiani, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All. Baldini.