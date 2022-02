Potenza-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

POTENZA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Potenza-Foggia

Potenza-Foggia Data: 3 febbraio 2022

3 febbraio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Il Potenza di Pasquale Arleo ospita il Foggia di Zdenek Zeman nel posticipo della 21ª giornata del Girone C di Serie C, integralmente recuperata dopo il rinvio avvenuto a fine dicembre per l'aumento consistente dei casi di Covid-19 in tutto il Paese.

I lucani sono ultimi in classifica assieme alla Vibonese con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, i pugliesi si trovano al 9° posto in zona playoff a quota 31, con un cammino di 8 successi, 9 pareggi e 5 k.o.

Le due formazioni si sono affrontate 14 volte in gare ufficiali, e i precedenti sorridono al Foggia, che ha vinto 8 gare, ne ha pareggiate 4 e ne ha perse 2. I lucani sono reduci da 5 sconfitte consecutive in campionato, mentre i pugliesi hanno rimediato 2 pareggi e 2 sconfitte nelle precedenti 4 gare giocate.

Il bomber rossonero, Alexis Ferrante, è il capocannoniere della squadra con 11 goal segnati, mentre nelle fila del Potenza cinque calciatori hanno realizzato 2 goal ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Potenza-Foggia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming

ORARIO POTENZA-FOGGIA

Potenza-Foggia si disputerà giovedì 3 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Viviani di Potenza. Il fischio d'inizio della gara, che sarà il 15° match ufficiale fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE POTENZA-FOGGIA IN TV

Il posticipo Potenza-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma web Eleven Sports, visibile tramite app anche sulle smart tv di ultima generazione previa sottoscrizione di un abbonamento mensile o stagionale.

POTENZA-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

Con Eleven Sports sarà possibile seguire la sfida Potenza-Foggia in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi sulla pagina ufficiale della piattaforma, loggandosi e selenzionando l'evento che ci interessa, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA-FOGGIA

Arleo potrebbe optare a livello tattico per il 4-5-1. Davanti al portiere Marcone, in difesa Coccia e Dikidak agiranno da terzini, con Matino e Bucolo (Gigli squalificato) a comporre la coppia centrale difensiva. In mediana Manuel Ricci agirà da regista, con Guaita e Burzio sulle fasce, Mastalli playmaker e Guaita e Sandri a presidiare le due fasce laterali. Davanti Romero sarà il centravanti e l'unica punta.

Zeman schiererà i Diavoletti con il 4-3-3. Il tridente offensivo vedrà Ferrante centravante e ai suoi lati gli esterni offensivi Tuzzo e Curcio. A centrocampo la regia sarà affidata a Gallo con Garofalo e Rizzo Pinna mezzali ai suoi lati. In porta ci sarà Alastra. In difesa Girasole e Di Pasquale formeranno la coppia centrale, con Martino a destra al posto dello squalificato Rocca e Nicoletti terzino sinistro.

POTENZA (4-5-1): Marcone; Coccia, Matino, Bucolo, Dikidak; Guaita, M. Ricci, Mastalli, Sandri, Burzio; Romero.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Martino, Girasole, Di Pasquale, Nicoletti; Garofalo, Gallo, Rizzo Pinna; Tuzzo, Ferrante, Curcio.