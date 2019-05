Potenza, sfogo e scuse di Coppola: "In Italia regna la mafia, il Catania non poteva uscire"

Mario Coppola, centrocampista del Potenza, si è sfogato dopo l'eliminazione contro il Catania: "Uno scippo nel vero senso della parola". Poi le scuse.

Catania-Potenza è stata una delle partite più tese dell'ultimo turno dei playoff di Serie C. L'1-1 del ritorno, stesso risultato dell'andata, ha premiato i siculi, passati come testa di serie.

Il Potenza non ha però digerito l'eliminazione, e in particolare non l'ha digerita il centrocampista della squadra della Basilicata Mario Coppola.

Il 28enne sul proprio profilo Facebook ha usato parole dure per recriminare contro la sconfitta, parlando di mafia e asserendo che il Catania non sarebbe potuto uscire.

"Purtroppo in continua a regnare la mafia... Brutto uscire così! Rigore da ergastolo all’andata sull’1-1, gol regolare sullo 0-1… Uno scippo nel vero senso della parola! Il Catania e Lo non potevano uscire… Io sono orgoglioso della mia squadra e dei miei compagni… Abbiamo letteralmente dominato all’andata e abbiamo dominato al Massimino davanti a 15mila persone! Ho pianto tanto perché tutti noi meritavamo di continuare a sognare! Forza Potenza".

Il post è stato successivamente rimosso e, per riportare parzialmente il sereno, Coppola si è scusato con la società etnea e tutto il popolo siciliano, facendo leva sulle emozioni a caldo di una gara sentitissima da ambo le parti.