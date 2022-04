Potenza-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

POTENZA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Potenza-Catania

Potenza-Catania Data: 3 aprile 2022

3 aprile 2022 Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Manca sempre meno alla fine della regular season di Serie C: Potenza e Catania si affrontano per la 35esima del Girone C con punti in palio pesantissimi, ma con obiettivi diversi.

I rossoblù in settimana hanno perso nell'ultimo weekend contro il Monopoli al Veneziani, ma la striscia di risultati non è totalmente negativa: nelle precedenti 5 gare 2 vittorie e 3 pari in totale, ma un posto in classifica ancora in "zona rossa", quella dei Playout.

Gli etnei nell'ultimo turno non sono scesi in campo, visto il rinvio del match contro il Taranto: ancora da decifrare la questione societaria, con il mancato rogito di Benedetto Mancini e tante ombre sul futuro. I rossazzurri, comunque, si trovano a -1 dalla zona Playoff, con una gara in meno.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Potenza-Catania: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO POTENZA-CATANIA

Potenza-Catania, in programma domenica 3 aprile, verrà giocata allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza: il fischio d'inizio è fissato alle ore 17:30.

DOVE VEDERE POTENZA-CATANIA IN TV

Sarà possibile seguire il match tra Potenza e Catania in diretta TV su Eleven Sports: per farlo bisognerà scaricare l'app sulle moderne Smart TV e, dopo aver attivato l'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.

POTENZA-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

Potenza-Catania potrà essere seguita anche in diretta streaming anche su Eleven Sports: una volta registrati e aver attivato l'abbonamento o aver acquistato l'evento, sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma e selezionare la gara.

In alternativa c'è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA-CATANIA

Arleo con il 3-5-2 confermato quasi in blocco rispetto alla sfida contro il Monopoli: Greco in porta, Matino, Cargnelutti, Koblar in difesa. In mediana Zampano, l'ex Bucolo con Sandri, Zenuni e Sepe, in attacco l'unico ballottaggio è tra Guaita e Burzio su chi affiancherà Salvemini.

Baldini recupera Greco e Moro, di ritorno dall'Italia Under 20, e schiera il solito 4-3-3 con Sala tra i pali, Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto in difesa. Rosaia, Provenzano e Greco in mediana, con Biondi, Moro e Russini in attacco. Occhio a Sipos, però, al centro dell'attacco come alternativa a Moro.

POTENZA (3-5-2): Greco; Matino, Cargnelutti, Koblar; Zampano, Bucolo, Sandri, Zenuni, Sepe; Guaita, Salvemini. All. Arleo

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Provenzano, Greco; Biondi, Moro, Russini. All. Baldini.