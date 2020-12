Potenza-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Potenza sfida il Catania nella 16ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

POTENZA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Potenza-Catania

Potenza-Catania Data: 20 dicembre 2020

20 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Potenza di Eziolino Capuano sfida in casa il Catania dell'ex Giuseppe Raffaele nella 16ª giornata del Girone C di Serie C. I lucani sono penultimi in classifica con 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e ben 9 sconfitte, gli etnei, che hanno una gara da recuperare, si trovano invece al 7° posto a quota 23, con 7 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte e 4 punti di penalizzazione iniziali.

Nei 15 precedenti fra le due formazioni in gare ufficiali il bilancio risulta in totale equilibrio con 5 successi potentini, 5 pareggi e 5 vittorie rossazzurre.

Il Potenza è reduce da un pareggio e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, il Catania, invece, ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle precedenti 4 giornate.

Pietro Cianci è il bomber del Girone C di Serie C con 10 goal personali, fra i rossazzurri spiccano invece le 5 reti di Emanuele Pecorino, miglior realizzatore dei suoi. In questa pagina tutte le informazioni su Potenza-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO POTENZA-CATANIA

Potenza-Catania si giocherà il pomeriggio di domenica 20 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Viviani di Potenza. Il fischio di inizio della partita è in programma alle ore 15.00.

La sfida Potenza-Catania sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C. La gara sarà dunque visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

La partita potrebbe inoltre essere trasmessa da Sky in pay per view su Sky Primafila, ma l'emittente satellitare non ha ancora ufficializzato l'elenco dei match per la 16ª giornata.

Chi lo preferisse, attraverso Eleven Sports, potrà seguire Potenza-Catania anche in diretta su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook, provvedendo a scaricare la app o anche semplicemente collegandosi con la piattaforma.

In entrambi i casi per far partire lo streaming occorrerà cliccare sul link della partita all'interno del servizio.

Eziolino Capuano potrebbe affidarsi davanti ad un tridente con Compagnon e Manuel Ricci ai lati di Cianci. A centrocampo Coppola e Sandri saranno i due interni, con Coccia e Panico sulle due fasce. In difesa linea a tre con Conson, Boldor e Zampa davanti al portiere Frattali.

Dubbi tattici per Raffaele, incerto se sia meglio un 3-5-2 o un 3-4-3 per mettersi a specchio con i suoi avversari. Nella prima ipotesi, più probabile, tandem offensivo composto da Pecorino in coppia con Sarao. A centrocampo torna Welbeck dopo la squalifica e potrebbe scalzare Izco dal ruolo di mezzala sinistra, con Rosaia confermato in regia e Maldonano mezzala destra. Sulle due fasce dovrebbero essere riproposti Albertini a destra e Pinto sulla corsia mancina. In difesa si rivedrà Claiton al posto di Noce, e ai suoi lati giocheranno Tommaso Silvestri e Zanchi. In porta agirà Confente, favorito su Martínez. Se invece opterà per il ritorno al 3-4-3 dentro dal 1' Pecorino e fuori Rosaia.

POTENZA (3-4-3): Marcone; Conson, Boldor, Zampa; Coccia, Coppola, Sandri, Panico; Compagnon, Cianci, Man. Ricci.

CATANIA (3-5-2): Confente; T. Silvestri, Claiton, Zanchi; Albertini, Maldonado, Rosaia, Welbeck, Pinto; Pecorino, Sarao.