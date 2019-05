Potenza-Catania dove vederla: Eleven Sports, Sportitalia o Rai? Canale tv e diretta streaming

Potenza e Catania si affrontano nella gara d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: ecco come e dove seguire la partita.

Inizia oggi la fase nazionale dei playoff di Serie C e tra la sfide in programma c'è quella tra Potenza e Catania, entrambe provenienti dal Girone C.

Il Potenza è stata una delle rivelazioni della stagione, concludendo il campionato al 5° posto da neopromossa e battendo nei playoff il Rieti e la Virtus Francavilla. Il Catania ha invece dovuto superare solo un turno di playoff sin qui, ma lo ha fatto alla grande travolgendo la Reggina 4-1.

Essendo risultata la migliore quarta tra i tre gironi, il Catania è stato sorteggiato come testa di serie anche in questa fase dei playoff. Quindi avrà diritto di giocare la gara di ritorno in casa, oltre al vantaggio di qualificarsi come squadra meglio piazzata in caso di parità al termine del doppio confronto.

Non sono dunque previsti nemmeno in questo turno i tempi supplementari o i rigori in caso di pareggio. Inoltre non varrà la regola dei goal in trasferta.

Di seguito ecco tutte le informazioni su Potenza-Catania: dalle formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

POTENZA-CATANIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Potenza-Catania DATA 19 maggio 2019, 18.30 DOVE Stadio Alfredo Viviani, Potenza ARBITRO Francesco Meraviglia TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO POTENZA-CATANIA

Potenza-Catania si disputerà domenica 19 maggio allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza. La gara sarà diretta dall'arbitro Francesco Meraviglia, con fischio d'inizio al

Non è prevista la copertura di Potenza-Catania. Il match non sarà visibile (nemmeno in differita) su digitale terrestre o satellite. Le uniche due gare trasmesse in chiaro saranno Monza-Imolese (Rai Sport) e Carrarese-Pisa (Sportitalia).

Su Eleven Sports sarà possibile seguire la diretta di Potenza-Catania. Il servizio è a pagamento, dunque per vedere la partita sarà necessario avere un abbonamento o in alternativa acquistare il singolo evento. Il servizio è disponibile su pc tramite il sito ufficiale di Eleven Sports o su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale.

POTENZA-CATANIA IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Potenza-Catania anche su Goal tramite la nostra diretta testuale. Con il nostro live blog vi racconteremo in tempo reale tutte le emozioni delle cinque partite della fase nazionale dei playoff in programma oggi. A cominciare da Carrarese-Pisa alle 15.30 per finire con Feralpisalò-Catanzaro alle ore 20.

Assenza pesante nel Potenza. che dovrà fare a meno dell'esperto difensore Giosa. Al suo posto dovrebbe giocare Panico ma non è escluso l'impiego nei tre centrali di uno tra Di Modugno e Di Somma. L'altro dubbio è in attacco dove Lescano potrebbe far rifiatare Genchi,

Il Catania dovrebbe essere lo stesso che ha travolto la Reggina nel turno precedente. Sottil confermerà il 4-3-1-2 con Sarno a supporto delle due punte Di Piazza e Marotta. Da capire se il tecnico sacrificherà ancora una volta Lodi dal primo minuto per un centrocampo composto da Bucolo, Rizzo e Biagianti.

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Emerson, Panico; Coppola, Dettori, Piccinni, Sepe; Guaita, Lescano, Ricci.

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese; Bucolo, Rizzo, Biagianti; Sarno; Di Piazza, Marotta.