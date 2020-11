Potenza-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari fa visita al Potenza nella decima giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

POTENZA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Potenza-Bari

Potenza-Bari Data: 11 novembre 2020

11 novembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Mentre la si ferma per la pausa delle Nazionali, continua regolarmente il campionato di Serie C con un turno infrasettimanale che vedrà il Bari impegnato sul campo del Potenza.

La squadra di proprietà della famiglia De Laurentiis ha ottenuto 17 punti nelle prime 8 partite giocate e occupa attualmente il secondo posto, mentre il Potenza si trova esattamente a metà classifica con 9 punti.

Il Bari ha riscattato la sconfitta subita nel Derby contro il battendo la Stabia nell'ultimo turno. Il Potenza invece è reduce dal successo sul campo della Turris.

In questa pagina tutte le informazioni su Potenza-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO POTENZA-BARI

Potenza-Bari si giocherà la sera di mercoledì 11 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Viviani di Potenza. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 20.45.

La sfida tra Potenza e Bari sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e sarà visibile, attraverso la app, anche sulle smart tv di ultima generazione.

Visti i problemi tecnici riscontrati dagli utenti, è stato annunciato dalla stessa piattaforma web e dalla Lega Pro che per il mese di novembre tutte le gare saranno visibili in diretta streaming in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

Tifosi e appassionati potranno vedere Potenza-Bari in diretta streaming gratuita mediante Eleven Sports anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. In entrambi i casi occorrerà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure scaricare la app e accedere mediante quest'ultima, o collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now.

POTENZA (4-2-3-1): ; Zampa, Conson, Boldor, Panico; Iuliano, Sandri; Di Livio, Ricci, Volpe; Salvemini.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; M. Ciofani, Maita, Bianco, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi.