Potenza-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Esordio stagionale per il Bari che viene ospitato dal Potenza per la prima di Serie C: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni.

POTENZA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Potenza-Bari

Potenza-Bari Data: 30 agosto 2021

30 agosto 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai Sport

Streaming: Rai Sport + HD, Eleven Sports

Inizia la Serie C di Potenza e Bari, che si sfidano allo stadio Viviani di Potenza nel primo posticipo del Girone C.

Concluso lo scorso campionato al tredicesimo posto, nonostante una partenza molto complicata, il Potenza di Fabio Gallo, confermato sulla panchina rossoblù (lui, arrivato a inizio febbraio), ha rinforzato la rosa con giocatori di categoria, perdendo però 5-3 all'esordio in Coppa Italia di Serie C contro il Monopoli.

Reduce da una stagione difficile, il Bari ha affidato in estate la panchina a Michele Mignani, allenatore cresciuto molto negli ultimi anni: per i "galletti" è stato un mercato oculato e legato soprattutto ad alcune cessioni, in virtù di un organico già ben costruito. Alla prima stagionale, contro l'Andria, i biancorossi hanno incredibilmente perso per 0-1 al San Nicola in Coppa Italia di Serie C.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Potenza-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO POTENZA-BARI

Potenza, incontro valevole per il primo turno del girone C del campionato di Serie C, si giocherà lunedì 30 agosto allo Stadio 'Alfredo Viviani' di Potenza. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.00.

Sarà possibile seguire Potenza-Bari in diretta tv su Rai Sport HD, che quest'anno trasmetterà in chiaro una gara a giornata, al canale 57 del digitale terrestre.

E' possibile seguire il match del 'Viviani' anche in diretta streaming sia su Rai Sport + HD, sul sito di Rai Sport, che su Eleven Sports. Per quest'ultima piattaforma sarà sufficiente scaricare l'app dedicata se si accederà attraverso dispositivi come smartphone o tablet. Se invece si accede attraverso pc o notebook basterà collegarsi con il portale.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Maestrelli, Cargnelutti, Gigli; Coccia, Nigro, Sandri, Ricci, Zampa; Mazzeo, Romeo. All. Gallo

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare, Sabbione, Mazzotta; Maita, Bianco, D’Errico; Scavone; Antenucci, Simeri. All. Mignani