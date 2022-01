POTENZA-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Potenza-Avellino

• Data: 30 gennaio 2022

• Orario: 17.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

L'Avellino vuole continuare la sua marcia verso le zone altissime della classifica. Il Potenza, invece, cerca la svolta dopo l'addio di Bruno Trocini e la promozione di Arleo come allenatore della prima squadra. Due squadre che vivono due momenti diametralmente opposti, con obiettivi diversi: l'Avellino a caccia della B, il Potenza per sopravvivere in Serie C.

Il Potenza ha 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte con 16 reti fatte e 31 subite. Nelle ultime cinque gare ha perso quattro partite di fila. In casa i punti sono 13 con 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

L'Avellino, invece, ha 36 punti con 8 vittorie, 12 pareggi e 1 sconfitta con 27 reti fatte e 16 subite. Nelle ultime cinque gare sono due vittorie e tre pareggi. Lontano dal Partenio sono addirittura quattro le vittorie consecutive: in totale 17 i punti con 4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta.

In totale sono quattro i precedenti tra le due squadre con 1 vittoria per il Potenza e 3 per l'Avelino.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina tutte le informazioni su Potenza-Avellino: dalle notizie sulleformazionia come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO POTENZA-AVELLINO

La gara tra Potenza e Avellino, gara valevole per la 24/a giornata di Serie C, si giocherà domenica 30 gennaio alle ore 17.30 presso lo stadio "Alfredo Viviani".

DOVE VEDERE POTENZA-AVELLINO IN TV

Potenza-Avellino sarà trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e potrà essere seguita anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app.

POTENZA-AVELLINO IN DIRETTA STREAMING

La gara Potenza-Avellino sarà visibile in diretta streaming attraverso Eleven Sports anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e su pc e notebook, scaricando l'applicazione oppure semplicemente collegandosi alla piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA-AVELLINO

POTENZA (3-5-2): Marcone; Gigli, Piana, Cargnelutti; Coccia, Zenuni, Costa Ferreira, Ricci, Zampano; Burzio, Romero.

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Dossena, Bove, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero.