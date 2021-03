Il post social dello Spezia: la formazione arriva con WhatsApp

Nuova e divertente grafica proposta dallo Spezia: il club ha annunciato la sua formazione per la Juve con una ‘conversazione’ WhatsApp.

Attualmente quattordicesimo in classifica con 25 punti messi in cascina in 24 turni, lo Spezia è chiamato questa sera a giocare una sfida molto importante.

Gli Aquilotti, che nelle ultime due uscite hanno messo in cascina un punto, saranno infatti protagonisti sul campo della Juventus dove sperano evidentemente di ottenere quel risultato che possa rendere più in discesa la strada che conduce alla salvezza.

Come di consueto il club ha annunciato, circa un’ora prima del calcio d’inizio, l’undici titolare scelto da Vincenzo Italiano e lo ha fatto attraverso il suo profilo Twitter e con una grafica particolare.

Il post è stato infatti accompagnato da un’immagine che ritrae una ‘conversazione’ su WhatsApp con Italiano che comunica ‘Stasera scendiamo in campo così’.

Il tutto è stato corredato dal commento ‘Ok mister! Messaggio Ricevuto!’.

Un modo evidentemente simpatico per avvicinarsi all’inizio della partita, oltre che una bella trovata da parte di una società tra le più attive e pronte a sperimentare sui social.