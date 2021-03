Le possibili avversarie della Roma ai quarti di Europa League

Solamente la Roma ha strappato il pass per giocare i quarti di Europa League: tutti i possibili abbinamenti del turno successivo.

Il Napoli è stato eliminato ai sedicesimi, il Milan agli ottavi. La Roma è andata oltre. I giallorossi, infatti, continuano la propria Europa League e venerdì 19 marzo conosceranno la propria rivale nei quarti che si giocheranno ad aprile 2021.

Insieme alla squadra italiana, unica rappresentanti del calcio di Serie A dopo le eliminazioni di Atalanta, Lazio e Juventus in Champions, sono approdare ai quarti anche le big Ajax e Arsenal, oltre alle sorprese Slavia Praga, Villarreal, Dinamo Zagabria e sopratutto, Granada.

EUROPA LEAGUE, LE POSSIBILI RIVALI DELLA ROMA

Arsenal

Dinamo Zagabria

Granada

Slavia Praga

Villarreal

Ajax

Manchester United

Sorprese e big attendono la Roma nel sorteggio in terra svizzera. Il Manchester United ha eliminato il Milan ed ora appare la squadra più temibile per i capitolini: dietro i Red Devils c'è l'Ajax, sempre temibile, così come l'Arsenal, anche se i Gunners hanno quasi sempre deluso le aspettative in Europa.

Occhio però anche alle novità approdate ai quarti: lo Slavia Praga ha superato del resto prima Leicester e poi Rangers, mentre la Dinamo Zagabria ha avuto la meglio sul Tottenham. Il Granada è andata oltre il Napoli e il PSV durante la competizione, superando il Molde agli ottavi. Mina vagante anche un Villarreal sul velluto sia all'andata che al ritorno tra le migliori sedici.

SORTEGGIO E QUARTI DI EUROPA LEAGUE QUANDO?

Il 19 marzo Goal seguirà in diretta, con ogni aggiornamento, i sorteggi di Champions ed Europa League. Dopo l'urna l'8 aprile ci saranno quarti d'andata di Europa League, mentre una settimana dopo, giovedì 15, i match di ritorno per decidere le ultime quattro squadre del torneo.