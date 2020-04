Possibile slittamento della Bundesliga: improbabile che si riparta il 9 maggio

Rischia di slittare la ripartenza della , inizialmente pensata per il prossimo 9 maggio: difficile che si riesca a rispettare questa data, più facile che si riprenda a giocare il 16 o il 23. Il Governo si riunirà il 30 aprile per prendere una decisione definitiva.

Questa sensazione pessimistica è stata confermata in conferenza stampa da Christian Seifert, CEO della Federcalcio tedesca che però non ha dato indicazioni temporali precise.

"Non è più realistico supporre che torneremo a giocare il primo fine settimana di maggio, stabilire una data sarebbe presuntuoso. Finora non abbiamo deciso con quale giornata iniziare, per quanto riguarda la Coppa di la decisione spetta alla DFB.

La stagione dovrebbe concludersi entro il 30 giugno, ma se dovessimo giocare anche a luglio lo faremo. Al momento non pensiamo alla prossima annata, vogliamo solo concludere quella in corso".