Da possibile partente a perno per l'Europa League: la scalata di Godin

Le voci di addio fino a un mese fa erano insistenti, poi la conferma della voglia di rimanere. Oggi l'uruguagio per Conte è imprescindibile.

Soltanto un mese fa il futuro di Diego Godín sembrava poter essere lontano dall’ . Un anno a Milano difficile, sorpassato da Bastoni nelle gerarchie. In difficoltà a trovarsi nei meccanismi di difesa a tre di Antonio Conte. È bastato poco, giusto qualche settimana di calcio d’estate, per cambiare la prospettiva. Dell’uruguagio e non solo. Perché oggi, nella corsa dei nerazzurri all’ , l’ex capitano dell’Atlético Madrid sembra essere diventato imprescindibile.

Per il quarto di finale contro il , l’uruguagio è una delle certezze su cui fa affidamento il tecnico leccese. Nelle ultime cinque partite Handanovic non ha mai subito goal, merito anche di una difesa che ha ritrovato i suoi meccanismi. Guidata come sempre da un super De Vrij, non a caso MVP del campionato di tra i difensori, con la costante presenza del classe 1986. Quattro volte da titolare, una da subentrato, contro il . Nell’ultima mezzora, per blindare il risultato.

Ha chiuso l’anno da titolare, dopo esserlo stato soltanto relativamente, soprattutto in Serie A: soltanto 18 volte dal primo minuto in campionato. Difficoltà naturali quando si cambia squadra e quando si cambia sistema di gioco. Difficoltà dalle quali, comunque, Godín non ha mai voluto scappare, come aveva ammesso in prima persona.

“Le voci sul mio futuro lontano da Milano mi sorprendono molto. Da quando sono all’Inter, mi sono sempre trovato bene. Non mi è mai passato per la mente di lasciare l’Inter. Mi sento totalmente parte del progetto e lo spogliatoio è spettacolare. La mia intenzione è rispettare il contratto e godermi questa avventura. Mi risulta che anche la società sia felice di me. Non è vero che voglio andarmene”.

Da lì in avanti le cose sono cambiate. Godin ha ritrovato il campo, la continuità. Ha di fatto preso il posto di Skriniar, che al suo posto è scivolato dietro nelle gerarchie, giocando da titolare soltanto una partita delle ultime cinque, senza nemmeno riuscire a finirla. In prospettiva Europa League, a partire dalla sfida con il Bayer Leverkusen, Conte sembra aver scelto Godin, insieme a De Vrij e Bastoni, come trio su cui fare affidamento.

Inoltre, l’ex capitano è tra i pochissimi della rosa ad aver già disputato e vinto delle finali europee: l’Europa League del 2018 con l’Atlético. Gli altri ad esserci riusciti sono Ashley Young, non a caso un intoccabile per Conte da quando è a Milano, e Victor Moses. Godin, invece, il posto se lo è conquistato. Con l’esperienza, la pazienza di aspettare il suo momento. Arrivato con le partite decisive, il suo pane. Da possibile partente a perno.