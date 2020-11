Casi di positività all'Udinese, Marino: "Tutto partito da un rientrato dalla Nazionale"

Pierpaolo Marino ha svelato che alcuni casi di contagio si sono manifestati all’Udinese: “Il sistema FIFA non funziona, lo diciamo a gran voce”.

Quella che è scesa in campo contro la nel lunch match del nono turno di , è stata un’ letteralmente decimata.

Molti sono stati infatti i giocatori i cui nomi non sono stati inseriti all’interno della distinta ufficiale, questo dopo che già in precedenza non era stata resa nota una lista dei convocati.

Di fatto, tra coloro non disponibili per la partita dell’Olimpico risultano, oltre a Lasagna che era uscito malconcio dalla sfida di Coppa con la , anche De Maio, Makengo, Mandragora, Nestorovski, Okaka e Ouwejan, oltre al tecnico Luca Gotti che non è andato in panchina.

Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, parlando prima della partita ai microfoni di DAZN, ha spiegato che il club friulano si è ritrovato costretto a fare i conti con alcuni casi di positività al Covid.

