Spunta una positività: Inghilterra-Scozia U19 interrotta nel primo tempo

Nel calcio ai tempi del Coronavirus può capitare anche che una partita venga interrotta mentre è in pieno svolgimento. E’ quello che è successo in occasione di un’amichevole tra le rappresentative U19 di e .

La compagine di casa era in vantaggio 3-1 quando il match è stato annullato dopo che è arrivato l’esito dell’esame alla quale era stato sottoposto il commissario tecnico della Scozia, Billy Stark.

England Under-19s' match with Scotland at St. George's Park this afternoon was abandoned in the first half as a precaution in line with COVID protocol. We are not in a position to comment further at this time.