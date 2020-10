Corriere dello Sport - Positivi nel Napoli, De Laurentiis chiama Agnelli: anche la Juve rischia

Il presidente del Napoli ha chiamato il collega a due giorni da Juventus-Napoli, per manifestare la sua preoccupazione sul rischio contagio.

Il secondo giro di tamponi effettuato ieri in casa ha svelato due positività: quella di Piotr Zielinski più un membro dello staff. Un risultato che, a meno di 48 ore dalla sfida contro la , non lascia tranquillo Aurelio De Laurentiis, che ieri si è attivato per parlare con il collega Andrea Agnelli sul da farsi, in una telefonata in cui gli ha manifestato i rischi di contagio anche per i giocatori della Juventus.

Il presidente del club partenopeo, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe preoccupato dal fatto che Zielinski possa aver contagiato altri membri del gruppo squadra. E che, quindi, i tempi di incubazione del virus siano più lunghi rispetto ai pochi giorni che separano la notizia della positività e la partita Juventus-Napoli, in programma per domenica alle ore 20.45.

Decisivo sarà, in ogni caso, il terzo giro di tamponi, che verrà effettuato nelle prossime ore. Anche se da protocollo esiste solo una chance che la partita venga rinviata, ovvero che vengano trovati altri 9 calciatori positivi, in modo che il Napoli possa giocarsi la richiesta 'bonus' di rinvio del match.

La regola adottata dalla Lega prevede infatti che “sarà disputata qualunque gara in calendario purché un club abbia almeno 13 calciatori disponibili (di cui almeno un portiere) della lista consegnata in Lega”, fatta salva la possiblità una tantum per ciascun club di giocarsi il 'bonus'.

Un’eventualità che, in ogni caso, a Napoli non si augura nessuno. De Laurentiis avrebbe provato a contattare le autorità sanitarie per capire se un gruppo comunque ‘a rischio’ potesse trasferirsi a per giocare, ma non ci sarebbero grandi possibilità di slittamento. Salvo ribaltoni, a seconda dell’esito del giro di tamponi previsto per oggi.