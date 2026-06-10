Portogallo vs Repubblica Democratica del Congo: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Il calcio d'inizio di Portogallo-Repubblica Democratica del Congo è previsto per il 17 giugno 2026 alle 13:00 EST (17:00 GMT).

Anteprima Portogallo-Repubblica Democratica del Congo: è il momento di Ronaldo?

Il Portogallo, squadra temibile, apre il Gruppo K contro la Repubblica Democratica del Congo a Houston, Texas. I campioni d'Europa 2016 potranno conquistare il loro primo titolo mondiale?

Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave del Portogallo?

L’allenatore Roberto Martínez crede che sia il momento giusto per la squadra iberica di conquistare il trofeo più importante del calcio mondiale, grazie alla ricchezza di giocatori in forma a sua disposizione. L’iconico 41enne Cristiano Ronaldo detiene il record maschile di presenze internazionali di tutti i tempi (227) e di gol (143). È uno dei sei giocatori ad aver disputato cinque Mondiali, e questo sarà il suo sesto.

Getty Images

Bruno Fernandes, stella del Manchester United, arriva da una stagione da record con 21 assist in Premier League. Dal PSG arrivano Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Goncalo Ramos, freschi di trionfo in Champions. Se non ora, quando?

Getty Images

Chi guida la Repubblica Democratica del Congo e quali sono i suoi punti di forza?

L’allenatore congolese Sébastien Desabre ha richiamato il 34enne Gael Kakuta, ex Chelsea, reduce da sole due presenze negli ultimi due anni ma ancora considerato decisivo. Completano la rosa Aaron Wan-Bissaka del West Ham e l’attaccante del Newcastle Yoane Wissa.

La rosa dei 26 portoghesi

Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Gençlerbirligi).

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), João Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampisti: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

Il percorso del Portogallo verso i Mondiali

Sotto la guida del ct Martínez, il Portogallo ha affrontato un girone F UEFA molto combattuto e si è qualificato direttamente con una vittoria per 9-1 sull’Armenia nell’ultima giornata.

La rosa di 26 giocatori della Repubblica Democratica del Congo per i Mondiali

Portieri: Matthieu Epolo (Standard Liegi), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Difensori: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Centrocampisti: Theo Bongonda (Spartak Mosca), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gaël Kakuta (Larissa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock).

Attaccanti: Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

Il percorso della Repubblica Democratica del Congo verso i Mondiali

Nel girone B di qualificazione la RDC ha chiuso seconda dietro il Senegal, mancando l’accesso diretto ma raggiungendo gli spareggi. Qui ha eliminato la Nigeria ai rigori e, nello spareggio intercontinentale, ha battuto la Giamaica ai supplementari, conquistando il pass per il Mondiale. Un percorso da brividi.

Notizie sulla squadra e formazioni

Roberto Martinez non ha ancora rivelato la probabile formazione del Portogallo per l’esordio nel Gruppo K, né sono noti infortuni o squalifiche. Rafael Leao resta in dubbio dopo il rosso in amichevole col Cile. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del match.

Sébastien Desabre non ha ancora rivelato la formazione della Repubblica Democratica del Congo né sono segnalati infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Il Portogallo arriva al torneo con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L’ultima uscita è il 2-1 in amichevole sul Cile del 6 giugno, nonostante l’espulsione di Leão. In precedenza aveva battuto 2-0 gli Stati Uniti e pareggiato 0-0 con il Messico. In totale il Portogallo ha segnato 13 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque uscite; l’unica sconfitta, 2-0 contro l’Irlanda nelle qualificazioni mondiali lo scorso novembre, ricorda che la squadra non è immune da debolezze.

La Repubblica Democratica del Congo arriva con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. L'ultimo match è terminato 0-0 con la Danimarca il 3 giugno, dopo il 1-0 qualificante sulla Giamaica a marzo e il 2-0 in amichevole alle Bermuda nello stesso mese. In cinque gare hanno segnato quattro gol e subito uno, perdendo solo contro l’Algeria in Coppa d’Africa a gennaio.

Precedenti

Non ci sono precedenti tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo nel dataset. La gara del 17 giugno all’NRG Stadium sarà la prima ufficiale.

Classifica

Nel Gruppo K il Portogallo è terzo e il Congo secondo alla vigilia del primo turno.