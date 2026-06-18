Portogallo-Uzbekistan: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Portogallo-Uzbekistan si giocherà il 23 giugno 2026 alle 13:00 EST (17:00 GMT).

Contesto e approfondimenti della giornata inaugurale

Il Portogallo, dato tra i favoriti, ha pareggiato 1-1 con una Repubblica Democratica del Congo solida in difesa all’esordio. Le sorprese in questo Mondiale sono ormai la norma, ma l’Uzbekistan non ne ha offerte, perdendo 3-1 contro una Colombia talentuosa pur lottando a lungo. Ora tutta la pressione è sul Portogallo: su Ronaldo e compagni, con alcuni esperti che chiedono persino di escludere l’iconico attaccante dall’undici iniziale.

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I giocatori chiave e l’allenatore del Portogallo

L’allenatore Roberto Martínez crede che sia arrivata l’occasione giusta per vincere il trofeo più importante del calcio mondiale, grazie alla ricchezza di giocatori in forma a sua disposizione. L’iconico 41enne Cristiano Ronaldo detiene il record maschile di presenze internazionali (228) e gol (143). È uno dei sei giocatori ad aver disputato cinque Mondiali, e questo è il suo sesto.

Bruno Fernandes, stella del Manchester United, arriva da una stagione da record con 21 assist in Premier League 2025-26, primato assoluto per una singola annata. Il quartetto del PSG, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, ha appena vinto la Champions League e arriva con grande fiducia. Se il Portogallo non dovesse farcela nel 2026, quando potrà riuscirci? Il pareggio per 1-1 all’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo ha comunque sollevato qualche dubbio.

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I giocatori chiave e l’allenatore dell’Uzbekistan

I “Lupi Bianchi” hanno scelto il Nord America come base per il torneo e arrivano al debutto mondiale con un gruppo compatto e motivato. Guidati dall’esperto allenatore Fabio Cannavaro, gli uzbechi hanno mostrato un’ottima intesa tattica nelle ultime amichevoli, creando un clima di fiducia. Il miglioramento chiave è una difesa al completo, che permette a Cannavaro di schierare il suo blocco tattico preferito per l’esordio.

In difesa brilla la giovane stella Abdukodir Khusanov, che con la sua consapevolezza posizionale affianca l’esperto Rustam Ashurmatov. A centrocampo Otabek Shukurov e Odiljon Hamrobekov garantiscono ritmo e interdizione. In attacco, Eldor Shomurodov guiderà l’azione, assistito dal talento di Abbosbek Fayzullaev e Jaloliddin Masharipov, pronti a sfruttare le ripartenze.

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Probabile formazione del Portogallo

Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ramos.

Probabile formazione dell'Uzbekistan

Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.

Convocati del Portogallo (26 giocatori)

Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampisti: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

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Convocazione di 26 giocatori dell’Uzbekistan

Portieri: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi).

Difensori: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK).

Centrocampisti: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bukhara).

Attaccanti: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir, in prestito dalla Roma), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara).

Notizie sulla squadra e formazioni

Il Portogallo è guidato da Roberto Martinez: al momento non ci sono infortuni o squalifiche confermate, e la probabile formazione verrà comunicata poco prima del calcio d’inizio.

L’Uzbekistan è guidato da Fabio Cannavaro e, al momento, non ci sono conferme su infortuni o squalifiche per i “Lupi Bianchi”. La probabile formazione sarà comunicata a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Il Portogallo arriva in ottima forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite. L'ultima uscita è stata una vittoria per 2-1 contro la Nigeria il 10 giugno; in precedenza aveva battuto Cile 2-1 e Stati Uniti 2-0. Un pareggio 0-0 con il Messico ha interrotto la striscia positiva, ma l'unico altro risultato è stata la netta vittoria per 9-1 sull'Armenia nelle qualificazioni ai Mondiali. In queste cinque gare ha segnato 14 gol e ne ha subiti tre.

L’Uzbekistan, invece, ha perso le ultime due uscite: 2-1 con l’Olanda e 2-0 col Canada. In precedenza aveva battuto Venezuela e Gabon e pareggiato 2-2 con la Cina. Nelle ultime cinque gare ha segnato sei gol e subìto sette, con una sola vittoria.

Precedenti

POR Ultima partita UZB 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Portogallo 5 - 2 Uzbekistan 5 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due squadre si sono affrontate una volta sola, il 18 settembre 2012: amichevole vinta 5-2 dal Portogallo.

Classifica

Nel Gruppo K, il Portogallo è terzo e l’Uzbekistan quarto.