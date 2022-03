Portogallo-Turchia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PORTOGALLO-TURCHIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Portogallo riceve la Turchia nella gara da dentro o fuori che mette in palio un posto nella finale dei playoff mondiali.

Dopo il secondo posto raggiunto all'interno di un altalenante girone di qualificazione, i lusitani guidati da Fernando Santos si giocano il tutto per tutto agli spareggi. Cristiano Ronaldo e compagni hanno fallito l'accesso diretto al Mondiale qatariota perdendo la sfida decisiva del raggruppamento contro la Serbia, risultata poi vincitrice del girone: avanti 1-0 grazie al lampo di Renato Sanches, il Portogallo si è fatto rimontare dalle reti di Tadic e dalla clamorosa beffa targata Mitrovic al 90'. Una rete che ha letteralmente gelato l'Estadio 'da Luz' costringendo i campioni di Euro 2016 al passaggio obbligato dai playoff.

Il primo ostacolo sulla strada che porta al Qatar è rappresentato dalla Turchia, seconda nel raggruppamento G al culmine di un gran duello con l'Olanda. La selezione allenata da Stefan Kuntz non disputa una fase finale dei Mondiali dal lontano 2002, quando quando la 'Militakimlar' centrò un clamoroso terzo posto finale. Da quel momento, la Turchia ha fallito ben quattro qualificazioni alle fasi finali della Coppa del Mondo (Germania 2006, Sudafrica 2010, Brasile 2014 e Russia 2018). Chi uscirà vincitore dal confronto sfiderà la vincente di Italia-Macedonia del Nord.

L'ultimo confronto tra Portogallo e Turchia risale all'amichevole giocata a Lisbona il 2 giugno 2012 (3-1 per i turchi), mentre l'ultimo incrocio in match ufficiali è datato 7 giugno 2008: era la fase a gironi di Euro 2008 e a Ginevra i lusitani si imposero 2-0 grazie ai goal di Pepe e Raul Meireles.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Portogallo-Turchia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PORTOGALLO-TURCHIA

Portogallo-Turchia verrà disputata giovedì 22 marzo 2022 a l'Estadio 'Do Dragao' di Oporto. Fischio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE PORTOGALLO-TURCHIA IN TV

Nessuna emittente italiana, al momento, ha comunicato di aver acquisito i diritti per trasmettere in diretta lo spareggio mondiale tra Portogallo e Turchia.

PORTOGALLO-TURCHIA IN DIRETTA STREAMING

Non vi sono al momento comunicazioni sulla diretta streaming del match in Italia.

Il racconto di Portogallo-Turchia sarà disponibile su GOAL attraverso la consueta diretta testuale del match. Collegandosi al portale ufficiale sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del 'Do Dragao'.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-TURCHIA

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Cancelo, Djalò, Fonte, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Moutinho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct. Santos.

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Erkin; Omur, Ozdemir, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz, Dervisoglu. Ct. Kuntz