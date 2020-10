Portogallo, test dopo la positività di Lopes: tutta la squadra è negativa

Dopo la notizia della positività di Lopes, in casa Portogallo sono stati svolti i tamponi per il resto della squadra: tutti negativi.

Il ritiro del è stato scosso, nelle ultime ore, dalla notizia della positività al Covid-19 del portiere Anthony Lopes: l'estremo difensore del non prenderà parte ovviamente alla trasferta in , dove domani sera è in programma il match valido per la terza giornata di e per il primo posto nel girone C.

Il resto della squadra lusitana è stato sottoposto, come da protocollo, al test del tampone che, fortunatamente, ha dato esito negativo per tutti i componenti: compresi Cristiano Ronaldo e Mario Rui, i due 'italiani' convocati dal ct Fernando Santos che ha parlato nella conferenza stampa della vigilia.

"Il Covid ha sempre un certo impatto, riguarda tutto il mondo e non solo noi. Gli allenamenti stanno tornando alla normalità, gli stessi giocatori non si sono allontanati l'uno dall'altro: hanno fatto una batteria di test e i risultati sono stati tutti negativi".

Il Portogallo chiuderà la sua campagna europea di ottobre ospitando la nel turno successivo, mercoledì sera all'Estádio José Alvalade di Lisbona.