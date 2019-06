Portogallo-Svizzera dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Portogallo e Svizzera si sfidano nelle semifinali della UEFA Nations League: le formazioni e dove vedere il match in diretta tv e streaming.

UEFA agli sgoccioli. E' tempo di semifinali, con e contro ad Oporto per stabilire la prima finalista del torneo che sfiderà il 9 giugno la vincente dell'altro match tra e .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Lusitani ed elvetici si affronteranno in gara secca e soltanto una delle due potrà giocarsi la UEFA Nations League domenica sera nella finalissima: la perdente dovrà accontentarsi di disputare la finale per il terzo posto in programma sempre il 9 giugno, alle 15.

Qualora al termine dei tempi regolamentari di Portogallo-Svizzera il risultato dovesse essere di parità si andrà ai supplementari - dove le due Nazionali avranno a disposizione una quarta sostituzione - ed eventualmente ai calci di rigore.

Tutte le informazioni su Portogallo-Svizzera: notizie sulle formazioni, i convocati e dove vedere il match in tv e streaming.

PORTOGALLO-SVIZZERA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Portogallo-Svizzera DATA 5 giugno 2019, ore 20:45 DOVE Stadio 'Do Dragao', Oporto ARBITRO Felix Brych TV Mediaset STREAMING Mediaset Play

ORARIO PORTOGALLO-SVIZZERA

Portogallo-Svizzera si gioca mercoledì 5 giugno 2019 allo stadio 'Do Dragao' di Oporto: fischio d'inizio alle ore 20:45.

La sfida tra Portogallo e Svizzera, semifinale della UEFA Nations League, verrà trasmessa in diretta da Mediaset su Uno.

Portogallo-Svizzera sarà visibile anche in diretta su Mediaset Play, l'app di Mediaset disponibile scaricandola su PC, smartphone o tablet.

Portieri: Rui Patricio, Josè Sà, Beto

Difensori: Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Fonte, Mario Rui, Semedo

Centrocampisti: Moutinho, Bernardo Silva, Danilo, William Carvalho, Rafa Silva, Bruno Fernandes, Guedes, Ruben Neves, Pizzi, Joao Felix

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dyego Sousa, Diogo Jota

Portieri: Sommer, Mvogo, Omlin

Difensori: Mbabu, Moubandje, Elvedi, Akanji, Lang, Ricardo Rodriguez, Benito, Schar

Centrocampisti: Okafor, Freuler, Xhaka, Steffen, Zuber, Zakaria, Sow, Fernandes, Shaqiri

Attaccanti: Seferovic, Al. Ajeti, Drmic

Portogallo privo dello squalificato Danilo in mezzo al campo: possibile l'impiego di Bruno Fernandes con William Carvalho e Moutinho, difesa scolpita con Cancelo, Pepe, Ruben Dias e Guerreiro davanti a Rui Patricio. In attacco, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo insieme a Joao Felix.

Nella Svizzera l'atalantino Freuler potrebbe partire dalla panchina: l'ex viola Seferovic pronto nel ruolo di punta di riferimento, supportato dal trio Fernandes-Ajeti-Zuber. Mediana protetta da Zakaria e Xhaka, sull'out mancino agirà il milanista Ricardo Rodriguez.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Moutinho, W. Carvalho, B. Fernandes; B. Silva, C. Ronaldo, Joao Felix. Ct. Fernando Santos.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schar, Elvedi, Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Fernandes, Al. Ajeti, Zuber; Seferovic. Ct. Petkovic.