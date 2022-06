Portogallo-Svizzera dove vederla: Canale 20, TV8 o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Portogallo e Svizzera si sfidano nella seconda giornata di Nations League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

PORTOGALLO-SVIZZERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Portogallo-Svizzera

: Portogallo-Svizzera Data : 5 giugno 2022

: 5 giugno 2022 Orario : 20.45

: 20.45 Canale Tv: TV8 e Sky Sport Uno

Streaming: TV8, SkyGo, NOW

Portogallo e Svizzera tornano in campo per affrontarsi nella seconda giornata della UEFA Nations League 2022-2023.

Le due squadre sono impegnate nel Gruppo 2 della Lega A e si sfideranno sapendo che in palio ci sono già punti importanti. I lusitani infatti sono reduci da un pareggio, mentre gli elvetici sono stati sconfitti nella loro prima uscita nel torneo.

Il Portogallo è riuscito a fermare sull’1-1 la Spagna a Siviglia grazie ad una rete di Horta che, all’82’, ha risposto al goal iniziale segnato da Alvaro Morata.

La Svizzera invece nella prima giornata è stata piegata 2-1 da una Repubblica Ceca capace di imporsi grazie ad un goal di Kuchta ed un’autorete di Sow. Inutile per gli uomini di Yakin la rete del momentaneo 1-1 siglata sul finale di primo tempo da Okafor.

La classifica del Gruppo 2 di Lega A quindi al momento recita: Repubblica Ceca 3, Portogallo 1, Spagna 1, Svizzera 0.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 24 tra le due rappresentative. Il bilancio complessivo sorride agli elvetici in virtù dei dieci successi ottenuti, a fronte di cinque pareggi e otto affermazioni dei lusitani. Il Portogallo ha però vinto gli ultimi due confronti, l’ultimo dei quali in una delle due semifinali della prima edizione della Nations League. Alla fine di quella competizione, il Portogallo si laureò campione, mentre la Svizzera si piazzò al quarto posto.

Di seguito tutte le informazioni utili su Portogallo-Svizzera di Nations League: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO PORTOGALLO-SVIZZERA

La sfida che vedrà opposte Portogallo e Svizzera si giocherà domenica 5 giugno 2022 all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 20.45, a dirigere la contesa sarà l’arbitro israeliano Orel Grinfeld.

DOVE VEDERE PORTOGALLO-SVIZZERA IN TV

Portogallo-Svizzera sarà trasmessa in diretta e chiaro su TV8, sia su Digitale Terrestre che sul satellite.

L’alternativa è rappresentata da Sky. Per gli abbonati all’emittente satellitare, il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno.

PORTOGALLO-SVIZZERA IN DIRETTA STREAMING

Diverse saranno le opzioni anche per seguire Portogallo-Svizzera in diretta streaming su dispositivi come tablet, smartphone, pc e notebook.

Il match sarà visibile in chiaro sul sito ufficiale di TV8, mentre gli abbonati Sky potranno come di consueto usufruire dell’opzione SkyGo.

Un’ulteriore alternativa è rappresentata da NOW, ovvero il servizio streaming on demand di Sky, che vi permetterà di seguire il match dopo aver acquistato il pacchetto 'Sport'

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-SVIZZERA

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes; Ruben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Diogo Jota, Ronaldo, André Silva.

SVIZZERA (4-4-2): Sommer; Widmer, Elvedi, Schär, Rodríguez; Sow, Freuler, Xhaka, Vargas; Embolo, Okafor.