Portogallo-Svizzera 3-1: Cristiano Ronaldo tornado, porta i suoi in finale di Nations League

Grande prestazione di Cristiano Ronaldo, che con una tripletta ha superato la Svizzera: il Portogallo giocherà la finale di Nations League.

Dopo aver saltato le ultime gare con il , Cristiano Ronaldo è tornato nel momento più atteso. Dai tifosi lusitani e sì, anche da lui stesso, visto e considerando una lotta per il Pallone d'Oro apertissima. 3-1 alla nella semifinale di e finalissima conquistata.

Prova maiuscola quella dell'attaccante della , assoluto protagonista della sfida contro la Svizzera. Cristiano Ronaldo è apparso più in forma che mai, riuscendo tra l'altro a tornare al goal su calcio di punizione dopo un anno. Dopo i diversi tentativi infruttuosi con la maglia dei bianconeri tra e .

Ci ha pensato il terzino del , Rodriguez, a regalare il pareggio alla Svizzera con un calcio di rigore al 57', prima che Cristiano Ronaldo segnasse un goal dei suoi. Palla dalla destra, numero sette incontro al pallone e rasoiata da centro area per il nuovo vantaggio del Portogallo.

Anche il tris che ha chiuso la gara è stato un goal con i controfiocchi per Cristiano Ronaldo: servito da Guedes sulla sinistra, l'attaccante della Juventus ha scartato con un gran dribbling i difensori svizzeri, sopratutto Mbabu, mettendo sul palo opposto.

Cristiano Ronaldo ha voluto fortemente esserci in questa Nations League, così da lottare per il Pallone d'Oro. Salah e Messi saranno impegnati in estate con la Coppa d'Africa e la Coppa America e per questo motivo vuole mettersi in mostra alla pari dei rivali per il premio più prestigioso per un singolo.

Insieme a loro l'altro grande contendente è Van Dijk, il quale però potrebbe pagare il ruolo come già accaduto in passato con altri fuoriclasse del ruolo. Lotta serrata, con l'olandese in vantaggio ma il trio di attaccanti pronti a spodestarlo. E la tripletta di Cristiano Ronaldo a campionato chiuso potrebbe convincere qualche giurato in più a non dare per certo il suo voto.