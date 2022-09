Portogallo-Spagna 0-1: Morata porta la Roja alle final four

La Spagna scavalca il Portogallo in classifica negli ultimi minuti raggiungendo Croazia, Italia e Olanda: si giocherà il trofeo il prossimo giugno.

Il quadro della final four di Nations League 2022/2023 è completo. Dopo la qualificazione di Italia, Olanda e Croazia, è la Spagna di Morata a completare il quadro delle Nazionali che giocheranno per la conquista della terza edizione del torneo.

Il prossimo giugno, infatti, si giocheranno le gare della final four per decretare chi erediterà la coppa dalla Francia, vincitrice della seconda edizione. Nessuna possibilità di bis per il Portogallo, storica prima vincitrice della Nations League, fondamentale anche in chiave Euro 2024.

Il Portogallo ha mantenuto la testa della classifica nel gruppo 2 in seguito all 0-0 contro la Spagna fino al minuto 88: la rete di Morata ha però portato la Roja a disputare la final four grazie all'1-0 maturato nel finale. Primo posto e qualificazione al torneo d'elite del prossimo giugno.

Poche emozioni nello scontro diretto e pari a reti bianche che sembrava poter portare il Portogallo alla fase finale di Nations League: il goal di Morata ha però cambiato le carte in tavola, regalando alla Spagna la possibilità di giocare per il trofeo insieme a Italia, Croazia e Olanda.

Continua invece il duro periodo di Cristiano Ronaldo, a secco per la nona gara in dieci incontri nella nuova stagione. Nessun goal contro la Repubblica Ceca, nè contro la Spagna: fin qui l'unica realizzazione è quella su rigore in Europa League, contro lo Sheriff.