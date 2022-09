Portogallo-Spagna dove vederla: TV8, Canale 20 o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida per il vertice del Gruppo 2, tra Portogallo e Spagna: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La fase a gironi della Nations League giunge alla sua ultima giornata, con alcune sfide decisamente importanti come Portogallo-Spagna. In palio, infatti, il primo posto nel Gruppo 2.

Il Portogallo, nonostante la sconfitta per 1-0 rimediata in trasferta contro la Svizzera il 12 giugno, occupa attualmente il primo posto nel girone grazie al 4-0 ai danni della Repubblica Ceca dell'ultimo turno. Risultato che ha permesso ai lusitani di superare la Spagna.

La Spagna era imbattuta in questa edizione della Nations League fino all'ultima giornata, con 2 vittorie e 2 pareggi. La sconfitta rimediata contro la Svizzera obbliga la Roja a battere il Portogallo per sperare di passare il turno.

Nelle righe seguenti, troverete molte altre informazioni che riguardano Portogallo-Spagna: dalle formazioni ai canali che trasmetteranno in tv e streaming la partita.

Il derby iberico tra Portogallo e Spagna è in programma per martedì 27 settembre 2022, alle ore 20.45. Il teatro del match sarà l’Estádio Municipal di Braga.

Questa importante sfida di Nations League verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, su Italia Uno. In alternativa, gli abbonati a Sky potranno seguire la sfida sintonizzandosi sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) oppure seguendo Diretta Goal sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Per seguire Portogallo-Olanda in streaming gratuitamente, basterà scaricare l’app Mediaset Infinity oppure accedere al sito Sportmediaset.it.

Ci sono poi altre due opzioni, ovvero Sky Go (servizio gratuito per gli abbonati a Sky e fruibile da pc, smartphone e tablet) e NOW (che offre il meglio dell’emittente satellitare tramite specifici abbonamenti).

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-SPAGNA

PORTOGALLO (4-3-3): Patricio; Mendes, Pereira, Pepe, Cancelo; Fernandes, Neves; Vitinha, Leao, Ronaldo, Otavio. Ct. Santos

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Garcia, Martinez, Alonso; Soler, Rodri, Gavi; Asensio, Morata, Olmo. Ct. Luis Enrique