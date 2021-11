Portogallo-Serbia dove vederla: Sky, DAZN o Canale 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PORTOGALLO-SERBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Portogallo-Serbia

Portogallo-Serbia Data: 14 novembre 2021

14 novembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Canale 20

Canale 20 Streaming: Sportmediaset e Mediaset Play

La classica gara da dentro o fuori, da non fallire se si vuole raggiungere il grande obiettivo della qualificazione a Qatar 2022: Portogallo e Serbia si giocano il primo posto nel Gruppo A e, di conseguenza, l'accesso diretto alla competizione che si disputerà in Asia tra un anno.

Al momento la classifica vede le due Nazionali appaiate al primo posto: il Portogallo non è andato oltre il pareggio contro l'Irlanda e ha solamente raggiunto la Serbia in testa al girone. Grazie alla miglior differenza reti, a Cristiano Ronaldo e compagni basterà il pari per andare ai Mondiali.

La gara d'andata, giocata il 27 marzo, vide la rimonta della Serbia con reti di Mitrovic e Kostic da 0-2 a 2-2, in risposta alla doppietta di Diogo Jota nel primo tempo. Quella fu una gara contraddistinta da feroci polemiche per la mancata assegnazione di un goal a Ronaldo, il cui tirò oltrepasso chiaramente la linea di porta: l'assenza della Goal Line Technology si rivelò decisiva.

In questa pagina troverete tutto il necessario per rimanere informati su Portogallo-Serbia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PORTOGALLO-SERBIA

Portogallo-Serbia si disputerà domenica 14 novembre 2021 nello scenario dell'Estádio da Luz di Lisbona, impianto che solitamente ospita i match casalinghi del Benfica. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE PORTOGALLO-SERBIA IN TV

Portogallo-Serbia sarà visibile in chiaro sulla Mediaset e nello specifico su Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre).

PORTOGALLO-SERBIA IN DIRETTA STREAMING

Streaming disponibile sull'app di Mediaset Play per tablet e smartphone: il servizio è raggiungibile anche da browser, inserendo le proprie credenziali d'accesso. Portogallo-Serbia visibile in streaming anche sul sito di Sportmediaset.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-SERBIA

Santos con Dalot e Joao Cancelo nel ruolo di terzini, Ruben Dias e Josè Fonte al centro della difesa. Regia affidata a Joao Moutinho, coadiuvato dalle mezzali Palhinha e Bruno Fernandes. Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo a supporto della punta André Silva. Out Pepe, squalificato.

Stojkovic verso la conferma dell'undici che ha battuto l'Azerbaigian: coppia d'attacco composta da Jovic e Vlahovic, anche se il bomber della Fiorentina non è l'unico 'italiano'; presenti anche Lazovic, Milinkovic-Savic, Lukic e Nastasic.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Fonte, Ruben Dias, Joao Cancelo; Palhinha, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo. Ct. Santos

SERBIA (3-5-2): Rajkovic; Veljkovic, Mitrovic, Nastasic; Lazovic, Grujic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Jovic, Vlahovic. Ct. Stojkovic