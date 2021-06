Portogallo sconfitto ed eliminato: abdicano i campioni d'Europa in carica

A cinque anni dalla vittoria della coppa, il Portogallo lascia Euro 2020 agli ottavi: prima d'ora aveva sempre superato questo scoglio.

E' ufficialmente finita la spedizione del Portogallo ad Euro 2020: l'Italia si troverà di fronte il Belgio nel quarto di finale in programma venerdì sera a Monaco di Baviera e non Cristiano Ronaldo e compagni.

I campioni d'Europa in carica abdicano così a cinque anni dal primo storico trionfo in Francia, ad Euro 2016: allora fu un guizzo di Eder a regalare una gioia immensa al popolo lusitano, che nel 2019 festeggiò anche la conquista della prima edizione della Nations League.

Il Belgio ha sfruttato alla grande l'occasione capitata a Thorgan Hazard e ha difeso con ordine il minimo vantaggio, resistendo al forcing avversario: ben 23 le conclusioni effettuate dai ragazzi di Santos, comunque insufficienti per giungere al pareggio e regalarsi i tempi supplementari.

23 - Per la prima volta nella sua storia agli Europei, il Portogallo ha perso una partita in cui ha effettuato almeno 23 conclusioni. Inconcludente. #EURO2020 #BELPOR https://t.co/Lv3k7LCnI3 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 27, 2021

Un'eliminazione agli ottavi che rappresenta una novità assoluta per il Portogallo agli Europei: nelle precedenti partecipazioni, infatti, il cammino dei portoghesi si era interrotto al massimo ai quarti di finale e mai prima, come accaduto in questa edizione itinerante.

Solo una vittoria all'attivo in questa campagna europea, quella all'esordio a Budapest al cospetto di una stoica Ungheria che aveva ceduto il passo soltanto all'84' dopo una strenua resistenza.

Serata da amaro in bocca per Ronaldo che, quantomeno, si è tolto la soddisfazione di raggiungere l'iraniano Ali Daei in vetta alla classifica dei marcatori internazionali con 109 reti, grazie alle cinque realizzate nella fase a gironi.