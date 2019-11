Portogallo, Ronaldo a quota 99 goal in nazionale: -10 da Ali Daei

Cristiano Ronaldo si avvicina al record mondiale di goal segnati con le nazionali, che attualmente vede l'iraniano Ali Daei primeggiare con 109.

Cristiano Ronaldo continua ad abbattere record su record, senza sentire il peso della sua età, che adesso segna quota 34 anni. Nelle ultime due gare con il , contro Lituania e Lussemburgo, valide per le qualificazioni ad , l'asso bianconero ha siglato quattro goal.

Con la tripletta contro la Lituania ed il goal contro il Lussemburgo, Cristiano Ronaldo adesso ha raggiunto le 99 reti con la maglia della nazionale. Il record di tutti i tempi è detenuto ancora da Ali Daei, che con l' ha segnato 109 goal nella sua carriera.

Mancano dieci goal a Cristiano Ronaldo per appaiare Ali Daei e undici per superarlo. Non è per nulla un traguardo inarrivabile per un giocatore come il portoghese, che tra l'altro ha già staccato con il suo Portogallo il pass per Euro 2020.

Conoscendo Cristiano Ronaldo, questo sarà uno dei suoi principali obiettivi individuali da qui fino al suo ritiro, quantomeno con la nazionale. Superando Daei, segnando almeno 110 goal con il suo Portogallo, entrerebbe nella storia assoluta del calcio, più di quanto non lo sia già.