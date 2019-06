Portogallo-Olanda dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

La Nations League è arrivata alla finale, Portogallo e Olanda a confronto: le formazioni e dove vedere il match in diretta tv e streaming.

e si sfidano questa sera nella finale di . Superate e , le selezioni allenate da Fernando Santos e Ronald Koeman proveranno ora a portare il titolo a casa.

In scena all'Estádio do Dragão di , il match vedrà difronte una nazionale esperta come il Portogallo e un'Olanda che intorno a una rosa di ragazzi sta invece costruendo il proprio avvenire.

Una delle sfide più interessanti sarà sicuramente quella tra Cristiano Ronaldo, l'uomo più atteso, e Matthijs de Ligt. I due si sono già affrontati in in questa stagione, con il capitano dell' che è riuscito ad avere la meglio, eliminando la .

Osservati speciali saranno poi altri due giovani talenti come il portoghese Joao Felix e l'olandese Frenkie De Jong. Portagonisti nel corso dell'anno con le maglie di e Ajax, i due hanno già dimostrato di poter fare la differenza anche in Nazionale.

PORTOGALLO-OLANDA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Portogallo-Olanda DATA 9 giugno 2019, ore 20.45 DOVE Estádio do Dragão, Porto ARBITRO Clément Turpin (FRA) TV Rai 1 STREAMING RaiPlay

ORARIO PORTOGALLO-OLANDA

La finale di Nations League tra Portogallo e Olanda si giocherà domenica 9 giugno 2019 alle ore 20.45. Match in programma all'Estádio do Dragão di Porto.

Portogallo-Olanda verrà trasmessa in dalla Rai . Sarà Rai 1 a seguire la finalissima di Nations League, che determinerà chi tra Cristiano Ronaldo e Van Dijk solleverà il primo trofeo della neonata competizione UEFA.

La partita di Nations League tra Portogallo e Olanda sarà ovviamente dispinibile anche in , grazie all'utilizzo di pc, smatphone o tablet attraverso il sito e l'app di RaiPlay , piattaforma Rai per seguire la finale.

Portieri : Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona), Kenneth Vermeer ( )



Difensori : Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale Milano), Denzel Dumfries ( ), Matthijs de Ligt (Ajax), Hans Hateboer ( ), Patrick van Aanholt ( ), Virgil van Dijk ( )



Centrocampisti: Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Davy Pröpper ( and Hove Albion), Kevin Strootman (Marseille), Donny van de Beek (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)



Attaccanti: Ryan Babel ( ), Steven Bergwijn ( ), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Lyon), Quincy Promes (Sevilla)

Portieri : Rui Patricio (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e Jose' Sá ( )

Difensori : Joao Cancelo (Juventus), Nelson Semedo ( ), Pepe (Porto), Ruben Dias (Benfica), Jose' Fonte ( ), Raphael Guerreiro ( ), Mario Rui ( )

Centrocampisti : Danilo Pereira (Porto), William Carvalho (Betis), Ruben Neves (Wolverhampton), Joao Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes ( ), Pizzi (Benfica), Bernardo Silva ( )

Attaccanti : Cristiano Ronaldo (Juventus), Rafa (Benfica), João Felix (Benfica), Dyego Sousa (Braga), Gonçalo Guedes ( ) e Diogo Jota (Wolverhampton)

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Particio; Semedo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Bernando Silva, Carvalho, Neves, Fernandes; Joao Felix, Ronaldo

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Jong, Wijnaldum, De Roon; Bergwijn, Depay, Babel.