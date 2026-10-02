Portogallo-Norvegia: dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 4 4 ott 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Portogallo e Norvegia scenderanno in campo il 4 ottobre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

La capolista del Gruppo A4 ospita una Norvegia in ripresa

Il Portogallo torna in casa all'Estádio do Dragão di Porto per ospitare la Norvegia nella quarta giornata del Gruppo A4 della League A di UEFA Nations League 2026/27. Dopo aver fatto il pieno nelle prime partite, la Seleção di Jorge Jesus punta a mantenere il proprio percorso netto e a consolidare il controllo della vetta della classifica. Per la Norvegia di Ståle Solbakken, la trasferta in Portogallo dopo una dolorosa battuta d'arresto a Cardiff rappresenta un'occasione urgente per rilanciare la propria corsa alla salvezza in League A.

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Il thriller da sei gol della Seleção a Copenaghen

Il Portogallo arriva alla sfida di domenica sera pieno di fiducia dopo il travolgente successo esterno per 4-2 contro la Danimarca a Copenaghen nella terza giornata, il 1° ottobre. Le reti di João Cancelo (13'), Gonçalo Ramos (25'), Vitinha (67') e del subentrato João Félix (87') hanno firmato una vittoria entusiasmante. Dopo i precedenti successi contro il Galles (1-0) e la Norvegia (2-1 a Oslo), il Portogallo è in testa al Gruppo A4 a punteggio pieno.

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La frustrazione del Løvene: beffa nel finale a Cardiff

La Norvegia arriva a Porto cercando di rimettere in carreggiata la propria campagna dopo la frustrante sconfitta esterna per 2-1 contro il Galles nella terza giornata, il 1° ottobre. Il centrocampista Oscar Bobb ha portato avanti la Norvegia all'11', ma il cartellino rosso al difensore Torbjørn Heggem allo scadere del primo tempo ha cambiato la partita. Il Galles ne ha approfittato nella ripresa per prendersi tutti e tre i punti, lasciando Erling Haaland e il capitano Martin Ødegaard determinati a dare una risposta in terra portoghese.

Haaland e Ødegaard mettono alla prova la costruzione del Portogallo

Le sfide tra queste due squadre offrono duelli individuali dinamici e qualità offensiva di altissimo livello. Il motore del centrocampo portoghese, guidato da Vitinha, Bruno Fernandes e Rúben Neves, cercherà di dettare il possesso e di lanciare Rafael Leão e Gonçalo Ramos negli spazi. Nel frattempo, la Norvegia si affiderà molto alla visione di gioco di Martin Ødegaard per innescare Erling Haaland contro Rúben Dias e Renato Veiga. Con in palio punti pesanti nel Gruppo A4, la sfida di domenica promette grande intensità fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il Portogallo è allenato da Jorge Jesus, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

La Norvegia è guidata da Stale Solbakken e, allo stesso modo, in questa fase non sono stati confermati dati ufficiali su infortuni o squalifiche. Tuttavia, Martin Odegaard è stato visto zoppicare dopo il primo confronto a Oslo e le sue condizioni saranno monitorate in vista di questa partita. Ulteriori notizie sulla squadra saranno fornite non appena disponibili.

Forma

Il Portogallo arriva a questa sfida in grande forma, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite: il ko per 1-0 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-1 in Nations League contro la Norvegia a Oslo e, prima ancora, il successo per 1-0 contro il Galles all'esordio in Nations League. In queste cinque partite, il Portogallo ha segnato nove gol e ne ha subiti soltanto due, mostrando una solidità difensiva che è stata un marchio di fabbrica dell'era Jesus.

La Norvegia ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. Il risultato più recente è stato il ko per 2-1 contro il Portogallo a Oslo, anche se la squadra arrivava in buono stato d'animo dopo aver battuto la Danimarca 3-2 nella prima giornata. La Norvegia ha inoltre raggiunto i quarti di finale del Mondiale, battendo Brasile e Costa d'Avorio nelle sfide a eliminazione diretta prima di perdere 2-1 contro l'Inghilterra. Ha segnato otto gol nelle ultime cinque partite ma ne ha subiti nove, e non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna di queste gare.

Precedenti

L'ultimo precedente tra queste due squadre risale a Oslo il 27 settembre 2026, quando il Portogallo vinse 2-1 in UEFA Nations League, la prima sfida di quello che si preannuncia come un doppio confronto molto equilibrato nella fase a gironi. Prima di allora, le due squadre non si affrontavano da un'amichevole del maggio 2016, quando il Portogallo si impose 3-0 in casa. Negli ultimi cinque incroci registrati, il Portogallo ha vinto quattro volte e la Norvegia una, con la nazionale portoghese che ha mostrato un vantaggio costante in questo confronto.

Classifica