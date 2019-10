Portogallo-Lussemburgo: dove vederla in tv e streaming

Nel gruppo B di qualificazione ad Euro 2020, il Portogallo insegue la capolista Ucraina. Oggi sfiderà il Lussemburgo: ecco tutte le notizie sul match.

Il si trova a dover recuperare terreno in classifica nel gruppo B di qualificazione ad . Contro il Lussemburgo la selezione di Cristiano Ronaldo dovrà strappare i tre punti per avvicinarsi alla capolista , che ha sorpreso tutti in questa prima parte di torneo.

Il Portogallo ha infatti 8 punti in classifica, avendo giocato però solo 4 partite (dato che è stato impegnato nell'ultima fase della UEFA ). L'Ucraina si trova in testa al gruppo B con 13 punti e 5 partite disputate. Il Lussemburgo, dal canto suo, occupa il penultimo posto con soltanto 4 punti all'attivo.

Sulla carta, quindi, non dovrebbe essere un impegno troppo complicato per il Portogallo. Cristiano Ronaldo sarà presente, in quanto convocato da Fernando Santos. L'asso della sta trascinando la squadra a suon di goal. Nella scorsa giornata ha rifilato un poker alla Lituania, ha scavalcato inoltre Robbie Keane come numero di reti nelle qualificazioni europee: 25 per il lusitano contro le 23 dell'irlandese.

Tutto su Portogallo-Lussemburgo: dalle formazioni, a dove poter vedere la gara in tv e streaming.

PORTOGALLO-LUSSEMBURGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Portogallo-Lussemburgo

• Data: 11 ottobre 2019

• Orario: 20:45

• Canale TV: -

• Streaming: -

ORARIO PORTOGALLO-LUSSEMBURGO

La partita tra Portogallo e Lussemburgo si giocherà venerdì 11 ottobre alle ore 20.45. Il match si giocherà nel suggestivo "Estádio José Alvalade" di Lisbona. L'arbitro della partita sarà il polacco Daniel Stefanski.

Al momento non è prevista copertura televisiva, in , per la sfida di qualificazione ad Euro 2020 tra Portogallo e Lussemburgo.

Di conseguenza, non è prevista nemmeno una diretta streming, al momento, per Portogallo-Lussemburgo.

Fernando Santos punta inevitabilmente sui tre giocatori più rappresentativi in attacco, ovvero Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Joao Felix. A centrocampo la diga dovrebbe essere composta da Danilo e Neves, con Bruno Fernandes a dare fantasia. Mario Rui fuori causa in difesa a causa dell'infortunio accusato con il .

Luc Holtz opta per un 4-2-3-1 piuttosto difensivo, ma non rinuncia ad un attacco comunque corposo, con Vincent Thill, Sinani e Rodrigues alle spalle di Deville.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Pepe, Guerreiro; Ruben Neves, Danilo, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix.

LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Moris; Jans, Gerson, Chanot, Carlson; O. Thill, Barreiro Martins; Rodrigues, V. Thill, Sinani; Deville.