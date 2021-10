Portogallo-Lussemburgo dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Portogallo e Lussemburgo si affrontano in un match di qualificazione a Qatar 2022: le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

PORTOGALLO-LUSSEMBURGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Portogallo-Lussemburgo

Portogallo-Lussemburgo Data: 12 ottobre 2021

12 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: -

- Streaming: -

Messa alle spalle l’amichevole giocata contro il Qatar, il Portogallo torna a concentrarsi sulla rincorsa a quel pass che vale l’accesso ai Campionati del Mondo del 2022 e sfida, nella sua sesta partita del Gruppo A, il Lussemburgo.

La compagine lusitana, nel suo percorso di qualificazione è sin qui imbattuto ed ha messo in cascina 13 punti frutto di quattro vittorie (due contro Azerbaigian, una contro Lussemburgo e Irlanda) ed un pareggio contro la Serbia che è anche la grande rivale nella corsa al primo posto nel girone e che al momento la precede con una lunghezza di vantaggio ma anche con una gara giocata in più.

Il Lussemburgo ha compiuto un cammino quasi sorprendente nel girone, visto che ha messo in cascina 6 punti in cinque partite giocate, frutto dei successi ottenuti contro Irlanda (1-0 in trasferta) e Azerbaigian (2-1 interno). Gli uomini di Holtz sono tuttavia reduci da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali sabato scorso in casa contro la Serbia (1-0 con goal di Vlahovic).

La classifica del Gruppo A quindi recita: Serbia 14, Portogallo 13, Lussemburgo 6, Irlanda 5, Azerbaigian 1.

Quello che andrà in scena sarà il diciannovesimo confronto tra le due Nazionali. Il bilancio complessivo vede il Portogallo nettamente avanti in virtù delle sedici vittorie ottenute a fronte di un pareggio e di un’affermazione del Lussemburgo.

Nel match di andata, che si è giocato lo scorso 30 marzo, i lusitano si sono imposti per 3-1 grazie alle reti di Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e Joao Palhinha.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Portogallo-Lussemburgo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming .

ORARIO PORTOGALLO-LUSSEMBURGO

Portogallo-Lussemburgo, sfida valida per le qualificazioni europee a Qatar 2022, si disputerà martedì 12 ottobre 2021 all’Estedio Algarve di Faro. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,45.

Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia per la sfida che vedrà protagoniste Portogallo e Lussemburgo.

Al momento non è stato ancora comunicato se Portogallo-Lussemburgo sarà trasmessa in streaming da qualche piattaforma in Italia.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Moutinho, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

LUSSEMBURGO (4-4-2): Moris; Jans, Chanot, Carlson, Gonçalves; Sinani, Barreiro, S. Thill, O. Thill; Deville, Muratovic.