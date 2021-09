Portogallo-Irlanda dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Portogallo e Irlanda si sfidano in un match di qualificazione a Qatar 2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Messo alle spalle Euro 2020, le Nazionali europee tornano a concentrarsi sul cammino che conduce ai pass per i Mondiali di Qatar 2022. Tra gli incontri proposti dalla quarta giornata della fase di qualificazione spicca anche Portogallo-Irlanda.

Le due compagini si sfideranno in un match del Gruppo A. Per i lusitani si tratterà di riprendere un discorso iniziato estremamente bene. Cristiano Ronaldo e compagni infatti, comandando attualmente la classifica del girone in virtù dei sette punti messi in cascina nelle prime tre uscite, frutto delle vittorie contro Azerbaigian (1-0) e Lussemburgo (1-3) e del pareggio con l’altra capolista del Gruppo: la Serbia (2-2).

Negativo invece l’inizio di cammino dell’Irlanda che, in virtù delle sconfitte patite contro Serbia (3-2) e Lussemburgo (clamoroso 0-1 in casa) è ancora fermo a quota 0 dopo due uscite.

Quello che andrà in scena sarà il dodicesimo confronto tra le due Nazionali. Il bilancio sorride al Portogallo in virtù delle 6 vittorie ottenute a fronte dei 2 pareggi e delle tre affermazioni dell’Irlanda.

L’ultima sfida che ha visto protagoniste le due squadre risale all’11 giugno 2014, quando i lusitani si imposero per 5-1 in amichevole.

La classifica del Gruppo A attualmente recita: Portogallo e Serbia 7 (tre gare giocate), Lussemburgo 3 (due gare giocate) e Irlanda e Azerbaigian 0 (due gare giocate).

In questa pagina tutte le informazioni su Portogallo-Irlanda: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

Portogallo-Irlanda, partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2022, si giocherà mercoledì 1 settembre 2021 all’Estádio Algarve di Faro. Calcio d’inizio programmato alle 20.45, a dirigere la contesa sarà il direttore di gara sloveno Matej Jug.

La sfida che vedrà protagoniste Portogallo e Irlanda sarà trasmessa in chiaro da Mediaset e il canale di riferimento sarà Canale 20.

Portogallo-Irlanda sarà trasmessa anche in streaming e sarà quindi visibile su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso Mediaset Play. Per seguire la sfida dell’Estádio Algarve basterà collegarsi al sito della piattaforma o utilizzare l’apposita app.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Pereira, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota. All. Fernando Santos

IRLANDA (3-5-2): Kelleher; Coleman, Duffy, O’Shea; Doherty, Hendrick, Hourihane, Cullen, McClean; Connolly, Collins. All. Kenny