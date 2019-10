Portogallo, incredibile Ruben Semedo: dal carcere alla nazionale in un anno e mezzo

Una bellissima storia di rivincita personale quella di Ruben Semedo, a cui il ct del Portogallo offre una seconda chance dopo il carcere.

Quella di Ruben Semedo è una delle più belle storie di rivincita personale delle prossime qualificazioni agli europei: il 25enne difensore dell' è stato infatti convocato in nazionale dal ct del che ha deciso di dargli una seconda chance dopo il periodo passato in carcere nel 2018.

Il difensore lusitano ha toccato il fondo il 22 febbraio del 2018 quando è stato arrestato per sequestro di persona, minacce e rapina a mano armata. La sua vita quel maledetto giorno ha preso una svolta e nel periodo di detenzione forzata di 5 mesi ha potuto rimettere insieme i cocci di un'esistenza fino a quel momento turbolenta, e uscire dalle sabbie mobili di una difficile infanzia a Capo Verde, cresciuto senza il padre nel mezzo della delinquenza. Semedo è riuscito a tramutare le sue origini in forza per ottenere quel riscatto per cui sua madre ha fatto tanti sacrifici, alzandosi ogni giorno all'alba.

Di tutto questo e delle ottime prestazioni con la difesa dell'Olympiacos ha tenuto conto Fernando Santos -ct del Portogallo- quando ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale portoghese. L'allenatore della nazionale campione d'europa in carica ha fiducia nel 25enne di origini capoverdiane e ha voluto ribadirlo anche con le sue dichiarazioni alla stampa.

"Anche se una persona commette un errore, ha il diritto di tornare a vivere. Ha dimostrato di saper reagire, lo abbiamo seguito. È stato chiamato per quello che può dare alla squadra".

Ruben Semedo, dal canto suo, si gode la soddisfazione di essere stato chiamato in nazionale e cercherà di giocarsi al meglio questa possibilità, con il sogno di riuscire a convincere il ct lusitano a dargli una maglia per il prossimo europeo. Il periodo in carcere ha lasciato un segno indelebile nell'animo di Semedo, che diversi mesi fa ad 'A Bola' si era confessato rivelando le sofferenze che lo hanno dilaniato.