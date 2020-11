Portogallo-Francia dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida di grande blasone in UEFA Nations League tra Portogallo e Francia: qui tutte le informazioni e dove vederla in tv e streaming.

PORTOGALLO-FRANCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 14 novembre 2020

Orario: 20.45

Canale: Canale 20

Canale 20 Streaming: Mediaset Play

Partita di grande fascino in UEFA Nations League tra Portogallo e Francia. Due Nazional ricche di stelle, che negli ultimi anni sono sempre state al top sia dal punto di vista europeo che mondiale.

Francia e Portogallo sono appaiate in classica, al comando del gruppo 3 della Lega A. Dieci punti per entrambe, che precedono e , molto staccate in classifica a tre e zero punti rispettivamente.

Le due squadre si sono già affrontate all'andata, lo scorso 11 ottobre, concludendo la partita a reti bianche. Uno 0-0 che in qualche modo ha fatto bene ad entrambe le selezioni, quantomeno dal punto di vista della classifica. Adesso la sfida di ritorno, in Portogallo.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Portogallo-Francia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PORTOGALLO-FRANCIA

La partita tra Portogallo e Francia si giocherà sabato 14 novembre, con il calcio d'inizio fissato per le 20.45. Lo scenario sarà quello dello stadio Da Luz di Lisbona.

L'esclusiva della partita Portogallo-Francia appartiene a Mediaset, che trasmetterà la partita in televisione su Canale 20. Sfida quindi che sarà comodamente visibile in chiaro, basterà sintonizzarsi sulla posizione numero 20 del digitale terrestre.

Come sempre, la sfida sarà visibile anche in diretta , grazie al servizio gratuito Mediaset Play. Basterà collegarsi al sito ufficiale da computer, oppure scaricare l'applicazione da Smartphone e tablet, per poter vedere Portogallo-Francia in streaming.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Nelson Semedo, José Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Danilo Pereira, William Carvalho; Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante, Rabiot; Mbappé, Giroud, Griezmann.