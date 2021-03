Portogallo, Fernando Santos rivela: "L'arbitro mi ha chiesto scusa"

Il commissario tecnico del Portogallo rivela il dialogo a fine partita: "L'arbitro si è scusato e ho grande rispetto per lui".

Cristiano Ronaldo in modo più furioso, Fernando Santos con più tranquillità: ma il risultato non cambia, in Portogallo sono comunque amareggiati per il goal fantasma non concesso nella partita contro la Serbia di ieri sera.

Come riportato da 'A Bola', dopo la partita il commissario tecnico Fernando Santos ha parlato così, rivelando anche una conversazione avuta con il direttore di gara.

"L'arbitro si è scusato e ho grande rispetto per lui, ma non è lecito che, in una competizione come questa, non ci siano VAR e Goal Line Technology. La palla era mezzo metro dentro la porta, non c'erano ostacoli tra il portiere e la linea di porta. Era molto chiaro. Il direttore di gara si è scusato con me ma questo non risolverà il problema. Gli arbitri sbagliano, sono umani, ma è per questo che esiste il VAR".

Come dargli torto. Dopo che tutto il mondo si è abituato quantomeno alla Goal Line Technology, è incredibile che ciò venga a mancare in una competizione come le qualificazione al Mondiale.