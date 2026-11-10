Portogallo-Danimarca: i dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

La sfida ricca di gol a Copenaghen prepara lo scontro decisivo di Braga

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Il Portogallo ospita la Danimarca all'Estadio Municipal de Braga il 14 novembre, nelle battute finali del gruppo A4 della UEFA Nations League. La squadra di Jorge Jesus punta a confermare il primo posto dopo aver già conquistato l'accesso ai quarti di finale.

È la prima partita casalinga di una nuova era per il Portogallo. Cristiano Ronaldo si è ritirato dalla nazionale la scorsa settimana dopo una presunta frattura con Jesus riguardo al suo ruolo in squadra, chiudendo una carriera durata 23 anni, con 146 gol in 234 presenze. Jesus ha convocato sette volti nuovi e ha iniziato a ridisegnare il gruppo.

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Bernardo Silva è al vertice della nuova gerarchia, con la fascia di capitano assegnata in base al numero di presenze in nazionale. Del gruppo dei giocatori più esperti, insieme al centrocampista del Real Madrid, fanno parte Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves e Bruno Fernandes. Il Portogallo arriva in un ottimo momento di forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite di Nations League.

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La Danimarca è seconda nel girone e dovrà fare a meno di due giocatori importanti. Il difensore centrale del Barcellona Andreas Christensen è ancora indisponibile per un infortunio alla coscia riportato a settembre, mentre anche Patrick Dorgu del Manchester United è stato escluso. La squadra di Brian Riemer si è affidata a Joachim Andersen e Oliver Provstgaard in difesa e ha mostrato solidità nelle ultime partite.

La Danimarca cercherà di riscattare il risultato della gara d'andata. Il Portogallo ha vinto 4-2 a Copenaghen in ottobre e i danesi vorranno prendersi la rivincita in terra portoghese.

Anche le condizioni di Rafael Leao preoccupano i padroni di casa: l'attaccante del Galatasaray è stato sostituito all'intervallo di una partita di Süper Lig l'8 novembre. Il giocatore ha però descritto il problema come non grave e si aspetta di sottoporsi a ulteriori accertamenti prima del raduno della nazionale.

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