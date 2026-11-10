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UEFA Nations League A
team-logoPortogallo
Estadio Municipal de Braga
team-logoDanimarca
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Portogallo-Danimarca, anteprima di Nations League: il Portogallo punta ad assicurarsi il primo posto nel gruppo A4

Portogallo vs Danimarca
UEFA Nations League A
Portogallo
Danimarca

Forte di 12 punti su 12 e delle vittorie nelle due sfide consecutive contro Norvegia e Danimarca, il Portogallo di Jorge Jesus ospita sabato la Danimarca all’Estadio Municipal de Braga, con l’obiettivo di assicurarsi ufficialmente il primo posto nel gruppo 4 della Lega A.

Portogallo-Danimarca: i dettagli della partita

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UEFA Nations League A - Game Week 5
Estadio Municipal de Braga

La sfida ricca di gol a Copenaghen prepara lo scontro decisivo di Braga

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images

Il Portogallo ospita la Danimarca all'Estadio Municipal de Braga il 14 novembre, nelle battute finali del gruppo A4 della UEFA Nations League. La squadra di Jorge Jesus punta a confermare il primo posto dopo aver già conquistato l'accesso ai quarti di finale.

È la prima partita casalinga di una nuova era per il Portogallo. Cristiano Ronaldo si è ritirato dalla nazionale la scorsa settimana dopo una presunta frattura con Jesus riguardo al suo ruolo in squadra, chiudendo una carriera durata 23 anni, con 146 gol in 234 presenze. Jesus ha convocato sette volti nuovi e ha iniziato a ridisegnare il gruppo.

Leggi anche: Con un commovente messaggio d'addio, Cristiano Ronaldo annuncia a sorpresa il ritiro dalla nazionale

Bernardo Silva è al vertice della nuova gerarchia, con la fascia di capitano assegnata in base al numero di presenze in nazionale. Del gruppo dei giocatori più esperti, insieme al centrocampista del Real Madrid, fanno parte Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves e Bruno Fernandes. Il Portogallo arriva in un ottimo momento di forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite di Nations League.

FBL-NATIONS-WAL-DENGetty Images

La Danimarca è seconda nel girone e dovrà fare a meno di due giocatori importanti. Il difensore centrale del Barcellona Andreas Christensen è ancora indisponibile per un infortunio alla coscia riportato a settembre, mentre anche Patrick Dorgu del Manchester United è stato escluso. La squadra di Brian Riemer si è affidata a Joachim Andersen e Oliver Provstgaard in difesa e ha mostrato solidità nelle ultime partite.

La Danimarca cercherà di riscattare il risultato della gara d'andata. Il Portogallo ha vinto 4-2 a Copenaghen in ottobre e i danesi vorranno prendersi la rivincita in terra portoghese.

Anche le condizioni di Rafael Leao preoccupano i padroni di casa: l'attaccante del Galatasaray è stato sostituito all'intervallo di una partita di Süper Lig l'8 novembre. Il giocatore ha però descritto il problema come non grave e si aspetta di sottoporsi a ulteriori accertamenti prima del raduno della nazionale.

Notizie sulle squadre e convocati

Probabili formazioni Portogallo - Danimarca

Allenatore

  • J. Jesus

Stato di forma

POR

POR - Forma

SPA
S0-1
GAL
V1-0
NOR
V1-2
DAN
V2-4
NOR
V2-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
DAN

DAN - Forma

DRC
D0-0
NOR
S3-2
GAL
V2-0
POR
S2-4
GAL
V0-1
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti

Testa a testa

PortogalloPareggioDanimarca
4
0
1
UEFA Nations League A
Danimarca badge
Danimarca
DAN
2
Portogallo badge
Portogallo
POR
4
FIN
UEFA Nations League A
Portogallo badge
Portogallo
POR
5
Danimarca badge
Danimarca
DAN
2
FIN
UEFA Nations League A
Danimarca badge
Danimarca
DAN
1
Portogallo badge
Portogallo
POR
0
FIN
European Championship Qualification
Portogallo badge
Portogallo
POR
1
Danimarca badge
Danimarca
DAN
0
FIN
European Championship Qualification
Danimarca badge
Danimarca
DAN
0
Portogallo badge
Portogallo
POR
1
FIN
8Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Classifica

Grp. 4

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PortogalloPortogalloPOR
440094+512
V
V
V
V
2
DanimarcaDanimarcaDAN
42027706
V
S
V
S
3
GallesGallesGAL
410325-33
S
V
S
S
4
NorvegiaNorvegiaNOR
410368-23
S
S
S
V
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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