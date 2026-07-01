Portogallo-Croazia: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 2 luglio 2026 alle 23:00 GMT (19:00 EST).

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I due giganti europei si affrontano in un match ad eliminazione diretta molto atteso in Nord America.

Al Toronto Stadium due big del calcio europeo cercano la conferma da outsider. Il Portogallo di Roberto Martínez, reduce da un girone intenso, punta a maggiore concretezza.

Di fronte avrà la Croazia di Zlatko Dalić, squadra esperta e famosa per la tenacia della sua “generazione d’oro”. Nonostante la profondità portoghese, il match a eliminazione diretta spingerà i croati a gestire il ritmo e cercare l’ennesima sorpresa.

Il percorso di Portogallo e Croazia

Il Portogallo ha chiuso il Gruppo K con 5 punti, vincendo una gara e pareggiandone due, inclusa la sfida con la Colombia prima del girone. Sei gol fatti e uno solo subito confermano la solidità difensiva della Seleção.

La Croazia, seconda nel Gruppo L con 6 punti, ha reagito a una sconfitta con due vittorie grazie alla sua esperienza. Ha segnato 5 gol ma ne ha subiti altrettanti: dovrà quindi migliorare la difesa per proseguire il cammino.

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Maestri del centrocampo e generali della difesa a guidare le linee

In mezzo al campo si combatterà una battaglia generazionale. La Croazia si affiderà al capitano Luka Modrić e a Mateo Kovačić per gestire ritmo e possesso. In difesa Joško Gvardiol dovrà fermare l’attacco portoghese e lanciare le ripartenze.

Il Portogallo risponde con un centrocampo tecnico: Vitinha e João Neves garantiscono disciplina e geometrie per saltare il pressing avversario. In difesa Ruben Dias sarà il punto di riferimento, mantenendo la squadra compatta e al riparo dalle ripartenze.

Sovraccarichi sulle fasce contro blocchi centrali disciplinati: la chiave del match.

Dal punto di vista tattico, il Portogallo cercherà di allungare il campo e sfruttare gli spazi sulle fasce. A Martínez piace sfruttare la velocità fulminea e le capacità nei duelli uno contro uno di Rafael Leão sulla fascia, combinandole con i terzini che si sovrappongono per creare pericolosi sovraccarichi e rifornire i canali centrali.

La Croazia risponderà chiudendo gli spazi e puntando su transizioni veloci: Dalić dovrebbe schierare un blocco centrale compatto per interrompere le linee di passaggio e lanciare in contropiede Kramarić contro una difesa scoperta.

Le strutture consolidate verranno messe a dura prova.

Il Portogallo dovrà mantenere alta la concentrazione quando perde il possesso, perché ogni errore verrà sfruttato dal centrocampo croato di grande esperienza.

La Croazia dovrà rispondere con ordine e intensità per limitare le fasce portoghesi. Fondamentale sarà una difesa compatta e una comunicazione precisa per chiudere gli spazi a Leão e agli inserimenti.

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Probabile formazione del Portogallo contro la Croazia

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, João Neves; Neto, Fernandes, Félix; Ronaldo

Probabile formazione della Croazia contro il Portogallo

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic

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Convocazione del Portogallo (26 giocatori)

Portieri: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho

Difensori: Tomás Araújo, João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Renato Veiga

Centrocampisti: Samuel Costa, Bruno Fernandes, João Neves, Ruben Neves, Bernardo Silva, Vitinha

Attaccanti: Francisco Conceição, João Félix, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Francisco Trincão

Convocazione della Croazia (26 giocatori)

Portieri: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Difensori: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Centrocampisti: Luka Modric, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Attaccanti: Ivan Perisic, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matić

Notizie sulla squadra e formazioni

Roberto Martínez non segnala infortuni o squalifiche per il Portogallo e non ha ancora confermato la formazione, che dovrebbe includere Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos.

Anche la Croazia di Zlatko Dalić non ha assenze confermate: nessun infortunato o squalificato. La formazione sarà annunciata poco prima del match e questa sezione verrà aggiornata con le ultime novità.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Il Portogallo arriva a questa gara con due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, senza sconfitte. L’ultima uscita è terminata 0-0 contro la Colombia il 27 giugno, confermando il secondo posto nel Gruppo K. In precedenza, nella fase a gironi, ha battuto l’Uzbekistan 5-0, la sua migliore prestazione nel torneo. In cinque match ha segnato 10 gol e subiti 4, con un attacco altalenante.

La Croazia ha vinto tre delle ultime cinque gare, perdendone due. L’ultima uscita è il 2-1 sul Ghana del 27 giugno, deciso da un gol nel finale, mentre in precedenza aveva superato 1-0 Panama in trasferta. L’unica nota stonata è la sconfitta 4-2 contro l’Inghilterra all’esordio, che l’ha messa subito sotto pressione nel Gruppo L.

Precedenti

L’ultimo confronto è terminato 1-1 in Nations League A in Croazia il 18 novembre 2024. In precedenza il Portogallo aveva vinto 2-1 in casa nel settembre 2024. Negli ultimi cinque incroci il Portogallo guida con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, con un margine gol favorevole.

Classifica

Il Portogallo ha chiuso secondo nel Gruppo K, la Croazia seconda nel Gruppo L, entrambe ai sedicesimi.