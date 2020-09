Portogallo-Croazia dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima gara di Nations League per Portogallo e Croazia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

PORTOGALLO-CROAZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 5 settembre 2020

Orario: 20.45

Canale: 20

20 Streaming: Mediaset Play

Dopo il completamento della stagione 2019/2020 con la disputa delle fasi finali di Champions ed , ecco prendere il via la , giunta alla sua seconda edizione (la prima è stata vinta dal Portogallo).

Particolarmente interessante è il Gruppo 3 della Lega A, comprendente , , Portogallo e Croazia: saranno proprio queste ultime due compagini a sfidarsi nella prima giornata.

Poteva essere uno scontro tra due ex compagni di squadra al come Cristiano Ronaldo e Luka Modric, artefici del recente ciclo dorato dei 'Blancos' che ha portato la bellezza di cinque Champions dal 2014 ad oggi: il croato non è stato però convocato dal ct Dalic.

Il Portogallo proverà a replicare il successo nella competizione conquistato nel 2019, quando nella finalissima venne superata l' grazie ad uno spunto di Gonçalo Guedes.

In questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie su Portogallo-Croazia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PORTOGALLO-CROAZIA

Portogallo-Croazia si giocherà sabato 5 settembre 2020 all'Estádio do Dragão di in Portogallo. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

Portogallo-Croazia, gara della prima giornata di Nations League, sarà visibile in tv in chiaro sul canale 20 di Mediaset.

Sarà possibile guardare Portogallo-Croazia in su dispositivi come pc, smartphone e tablet sul sito di Mediaset Play in maniera del tutto gratuita, selezionando l'evento desiderato.

Santos con l'undici titolare al gran completo: André Silva sarà la punta di riferimento, supportata dal quartetto tutto qualità composto da Bernardo Silva, Renato Sanches, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Danilo frangiflutti davanti alla difesa. Semedo e Guerreiro i terzini, Fonte e Dias i centrali a protezione della porta di Rui Patricio.

Modric e Rakitic non convocati di comune accordo col ct Dalic che ha lasciato a casa anche l'indisponibile Pongracic. Petkovic attaccante centrale con Rebic, Vlasic e Perisic a rifinire le sue giocate. Mediana con l'interista Brozovic e l'ex nerazzurro Kovacic. In difesa potrebbe rivedersi Lovren in coppia con Caleta-Car, Jedvaj e Barisic a presidiare le corsie laterali. Livakovic tra i pali.

PORTOGALLO (4-1-4-1): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro; Danilo; Bernardo Silva, Renato Sanches, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo; André Silva. Ct. Santos

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Caleta-Car, Lovren, Barisic; Brozovic, Kovacic; Rebic, Vlasic, Perisic; Petkovic. Ct Dalic