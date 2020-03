Portogallo, campionato sospeso: decisivo un gruppo Whatsapp tra i capitani

La Primeira Liga, così come anche la Segunda Liga, sonon state sospese dopo un confrontro su Whatsapp tra i capitani delle squadre.

Danilo Pereira, Pizzi e Coates sono stati tre giocatori decisivi per la sospensione del campionato portoghese e di tutto il calcio in generale in . Il motivo? Come rivela 'Record' sono i tre capitani delle squadre più importanti ed è stato creato un gruppo su Whatsapp 'ad hoc' tra tutte le squadre.

Comunicado oficial no seguinte link👇https://t.co/6nzbzIAGgd — Portugal (@ligaportugal) March 12, 2020

Il presidente dell'associazione dei calciatori in Portogallo, infatti, ha voluto sentire il parere dei giocatori sulla sospensione del campionato, creando un gruppo Whatsapp con tutti i capitani delle squadre della Liga NOS e della seconda divisione del calcio portoghese.

Ed il parere dei calciatori è stato chiaro e netto: sospendere tutte le attività per il momento, in attesa di nuovi sviluppi positivi sul contagio del coronavirus.

Altre squadre

Tutta Europa quindi è paese in questo momento, com'è normale che sia, visto che anche l'Inghilterra si è arresa alla sospensione della Premier League (era rimasto l'ultimo campionato importante a non essere sospeso).