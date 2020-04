In Portogallo si va verso il via libera: il campionato può ripartire a fine maggio

Mentre in Europa alcuni campionati sono già stati dichiarati chiusi e per altri vanno ancora prese decisioni definitive, c’è un torneo che potrebbe ripartire a fine maggio: la Primeira portoghese.

Ad annunciarlo, dopo una riunione del Consiglio dei Ministri, è stato il Ministro dell’Economia, Pedro Sia Vieira.

Il Primo Ministro portoghese, António Costa, ha in realtà successivamente aggiunto che ci potrà essere un’eventuale ripresa solo dopo che la DGS, la Direção-Geral da Saúde, avrà approvato il protocollo sanitario.

“Il ritorno in campo è ancora condizionato da alcune valutazioni. C’è la possibilità che il campionato riparta nell’ultimo fine settimana di gennaio e che si disputino le ultime dieci partite del torneo. Tutto resta legato all’approvazione del protocollo sanitario presentato dalla Lega. In ogni caso, si ripartirà a porte chiuse e questo varrà anche per la finale di Coppa di ”.