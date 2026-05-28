Trasmissioni TV della Coppa del Mondo FIFA 2026 del Portogallo

Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server portoghese e guarda in streaming. Le partite del Portogallo saranno trasmesse in chiaro da RTP, SIC e TVI, mentre la copertura premium è su Sport TV.

Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in TV in Portogallo?

In Portogallo i diritti di trasmissione sono condivisi tra le reti gratuite RTP, SIC e TVI e alcuni operatori pay-TV.

Ecco come seguirlo:

📺 In chiaro

RTP, SIC e TVI: emittenti nazionali in chiaro, trasmetteranno alcune partite selezionate, compresi tutti gli incontri della Seleção e la finale, visibili con l’antenna digitale o in streaming su RTP Play.

📱 Streaming digitale e premium

Sport TV: per vedere tutte le 104 partite in diretta, abbonatevi a Sport TV, disponibile anche sull’appSport TV.



