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Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Tradotto da

Portogallo - Calendario TV Mondiali FIFA 2026: dirette streaming, canali, date e orari delle partite

Portogallo
Coppa del Mondo

Tutto quello che c'è da sapere su come seguire il Portogallo ai Mondiali.

Trasmissioni TV della Coppa del Mondo FIFA 2026 del Portogallo

Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server portoghese e guarda in streaming. Le partite del Portogallo saranno trasmesse in chiaro da RTP, SIC e TVI, mentre la copertura premium è su Sport TV.

🌎 Paese

📺 Emittente

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Algeria

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgio

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia-Erzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasile

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Cile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croazia

HRTi

🇨🇾 Cipro

Sigma TV

🇨🇿 Repubblica Ceca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danimarca

TV2 Danimarca | TV2 Play Danimarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

El Salvador: Canal 4, Azteca Deportes, Tigo Sports, FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Figi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Germania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Giappone

DAZN Giappone

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

App New World Sport

🇲🇽 Messico

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Medio Oriente e Nord Africa

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Paesi Bassi

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Paesi Bassi

🇳🇿 Nuova Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Perù

DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+

🇵🇹 Portogallo

Sport TV

🇷🇴 Romania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapore

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudafrica

SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV

🇪🇸 Spagna

DAZN Spagna | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spagna

🇸🇪 Svezia

TV4 Svezia | TV4 Play

🇨🇭 Svizzera

RAI 1 | SRF due | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turchia

tabii

🇬🇧 Regno Unito

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Stati Uniti

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in TV in Portogallo?

In Portogallo i diritti di trasmissione sono condivisi tra le reti gratuite RTP, SIC e TVI e alcuni operatori pay-TV. 

Ecco come seguirlo:

📺 In chiaro 

RTP, SIC e TVI: emittenti nazionali in chiaro, trasmetteranno alcune partite selezionate, compresi tutti gli incontri della Seleção e la finale, visibili con l’antenna digitale o in streaming su RTP Play.

📱 Streaming digitale e premium 

Sport TV: per vedere tutte le 104 partite in diretta, abbonatevi a Sport TV, disponibile anche sull’appSport TV.