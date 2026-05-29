Portogallo - Calendario TV Mondiali FIFA 2026: dirette streaming, canali, calendario completo, date e orari delle partite

Trasmissioni TV della Coppa del Mondo FIFA 2026 del Portogallo
Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server portoghese e guarda in streaming. Le partite del Portogallo saranno trasmesse in chiaro da RTP, SIC e TVI, mentre la copertura premium è su Sport TV.
Chi trasmetterà la Coppa del Mondo FIFA 2026 in TV in Portogallo?
In Portogallo i diritti di trasmissione sono condivisi tra le reti gratuite RTP, SIC e TVI e alcuni operatori pay-TV.
Ecco come seguirlo:
📺 TV in chiaro
RTP, SIC e TVI trasmetteranno in chiaro alcune partite, compresi tutti gli incontri della Seleção e la finale, visibili con l’antenna digitale o in streaming su RTP Play.
📱 Streaming digitale e premium
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