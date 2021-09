Porto travolto dal Liverpool, Conceiçao: “Le giovanili avrebbero fatto meglio”

Il tecnico del Porto, Sergio Conceiçao, commenta il ko patito contro il Liverpool: “Un disastro, sono stato io a fallire”.

E’ stata una sconfitta pesantissima quella subita dal Porto martedì sera contro il Liverpool in Champions League . I Dragoes , che sono impegnati nel Gruppo B, lo stesso che comprende anche Atletico Madrid e Milan, sono stati travolti in casa dai Reds con un netto 5-1 .

Una debacle in qualche modo storica, visto che il Porto solo quattro volte, se si considerano tutte le competizioni, ha subito cinque goal in casa, due delle quali nel 21° secolo ed entrambe contro il Liverpool (il 14 febbraio 2018 la compagine inglese si impose con un 5-0).

La sconfitta patita al ‘ do Dragão ’ ha lasciato dietro di sé molte scorie, visto che il tecnico Sergio Conceiçao , commentando la gara dopo il triplice fischio finale, non ha nascosto la sua rabbia.

“Se avessimo fatto giocare i ragazzi delle giovanili avrebbero fatto certamente meglio. Sono stato io a fallire, a non far passare il giusto messaggio. Devo capire con il presidente se questi giocatori sono disposti a seguire il loro allenatore. E’ stato un disastro, per me quanto accaduto è vergognoso”.

Il Porto, in virtù di questa sconfitta, resta a quota un punto nel Gruppo B di Champions League, o vero uno in più del Milan che è reduce da due sconfitte consecutive. Il Liverpool viaggia invece a punteggio pieno a quota 6, mentre sono quattro i punti messi in cascina dall’Atletico Madrid.