Porto-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PORTO-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Porto-Lazio

• Data: Giovedì 17 febbraio 2022

• Orario: 21.00

• Canale TV: Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre)

• Streaming: DAZN, Sky Go

La Lazio di Maurizio Sarri si gioca l'accesso agli ottavi di Europa League nello spareggio contro il Porto, allenato dall'ex biancoceleste Sergio Conceiçao.

La squadra di Sarri ha chiuso al secondo posto il Gruppo E di Europa League alle spalle del Galatasaray, ma davanti a Olympique Marsiglia e Lokomotiv Mosca. Il Porto invece era inserito nel Gruppo B di Champions League con Liverpool, Atletico Madrid e Milan dove si è classificato al terzo posto.

L'unico precedente tra le due squadre nelle coppe europee risale alla stagione 2002/03, allora si trattava della semifinale di Coppa UEFA, quando il Porto di Josè Mourinho conquistò la qualificazione vincendo 4-1 in casa contro la Lazio allenata da Roberto Mancini prima del pareggio per 0-0 all'Olimpico di Roma nella gara di ritorno.

Tutto su Porto-Lazio: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO PORTO-LAZIO

La partita di Europa League tra Porto e Lazio è in programma giovedì 17 febbraio 2022 allo 'Estadio Do Dragao' di Oporto: calcio d'inizio del match fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE PORTO-LAZIO IN TV

Porto-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite).

PORTO-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Europa League tra il Porto e la Lazio verrà trasmessa in streaming su DAZN: per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su smart tv compatibili, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure collegare il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.

Porto-Lazio, inoltre, in streaming sarà visibile anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTI PORTO-LAZIO

La telecronaca di Porto-Lazio su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Marco Parolo. Su Sky Sport, invece, saranno Riccardo Gentile e Fernando Orsi a raccontare la gara.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Porto-Lazio in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-LAZIO

Sergio Conceiçao schiererà Taremi in attacco con Evanilson, Otavio e Vieira sugli esterni. L'esperto Pepe guiderà la difesa lusitana.

Sarri conferma Patric al centro della difesa, in mezzo al campo c'è Luis Alberto con Cataldi e Milinkovic-Savic. Tridente formato da Immobile, Pedro e Zaccagni.

PORTO(4-4-2): Marchesin; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Pedro, Immobile, Zaccagni.