Porto, infortunio alla coscia per Marega: salterà la doppia sfida con la Roma

Il Porto dovrà rinunciare a Moussa Marega contro la Roma in Champions League: il maliano ha accusato una lesione muscolare alla coscia sinistra.

Brutta tegola in casa Porto in vista del doppio confronto negli ottavi di finale di Champions League contro la Roma. I lusitani dovranno rinunciare infatti a Moussa Marega, infortunatosi nell'ultima partita di campionato contro il Guimaraes.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il centravanti maliano dovrebbe rimanere ai box per circa due mesi, come scrivono in Portogallo, non potendo così scendere in campo contro i giallorossi nè nella gara di andata del 12 febbraio nè in quella di ritorno del 6 marzo.

La causa, una lesione muscolare alla coscia sinistra. Una brutta notizia per il Porto, che dovrà così fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti.

In questa stagione Marega ha collezionato 16 goal e 9 assist in 31 partite. Numeri importanti che fanno capire quanto la sua assenza posa pesare per i lusitani. Una preoccupazione in meno per la difesa della Roma.