Porto-Chelsea dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Porto ospita il Chelsea nell'andata dei quarti di finale di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Porto di Sergio Conceiçao sfida il Chelsea di Thomas Tuchel nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Entrambe le gare del confronto si giocheranno in campo neutro a Siviglia per i problemi di viaggio delle squadre legati alla pandemia da Covid-19.

I lusitani hanno eliminato la Juventus di Pirlo negli ottavi di finale del torneo, mentre i londinesi hanno avuto la meglio sull'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone. In campionato il Porto ha superato 2-1 nell'ultimo turno il Santa Clara, mentre il Chelsea ha rimediato una brutta sconfitta casalinga per 5-2 dal già retrocesso WBA.

Fra le due formazioni sono 8 i precedenti in Champions League, con un bilancio nettamente favorevole ai Blues di 5 vittorie, 2 affermazioni portoghesi e un pareggio. Se entrambe le vittorie del Porto sono arrivate in casa nella fase a gironi (2-1 nel 2004/05 e nel 2015/16), il Chelsea si è aggiudicato l'unico doppio confronto nella fase ad eliminazione diretta (1-1 a Oporto e 2-1 a Londra), risalente agli ottavi di finale dell'edizione 2006/07.

Sérgio Oliveira, il giustiziere dei bianconeri, è il miglior marcatore dei Dragoni nel torneo con 5 goal realizzati, ma salterà la partita di andata per squalifica, mentre il francese Olivier Giroud è il bomber dei Blues con un bottino di 6 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Porto-Chelsea, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PORTO-CHELSEA

Porto-Chelsea si disputerà la sera di mercoledì 7 aprile 2021 nel campo del Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. La sede è stata decisa dall'UEFA in seguito alle restrizioni anti Covid-19 del governo portoghese sui voli provenienti dal Regno Unito, non ancora allentate. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 9ª fra le due formazioni in Champions League, è in programma alle ore 21.00.

La sfida di andata dei quarti di finale di Champions League, Porto-Chelsea, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

Tifosi e appassionati potranno vedere Porto-Chelsea anche in diretta streaming, mediante la piattaforma Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, bisognerà preoccuparsi di scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui la UEFA Champions League, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Porto-Chelsea anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara di andata del quarto di finale di Champions League, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Sergio Conceiçao si affiderà al consueto 4-4-2. Peseranno le due assenze per squalifica di Taremi e Sérgio Oliveira. Davanti è vivo il ballottaggio fra il brasiliano Evanilson e lo spagnolo Toni Martínez fra chi farà coppia con Marega. A centrocampo Luis Díaz agirà sulla fascia destra, con Jesús Corona all'ala sinistra, mentre Uribe e Otávio saranno i due interni. Fra i pali agirà il portiere argentino Marchesín, con Zaidu Sanusi in vantaggio per il ruolo di terzini detro su Nanú, Zaidu Sanusi a sinistra e in mezzo la coppia centrale composta da Pepe e Mbemba, favorito su Diogo Leite.

Tuchel dovrebbe mandare in campo i Blues con il 3-4-2-1. Davanti al portiere Mendy, Thiago Silva e Zouma contendono a Christensen una maglia nella difesa a tre che per il resto sarà composta da Azpilicueta e Rüdiger. Le due fasce saranno presidiate da Reece James e Marcos Alonso, mentre è bagarre per chi ricoprirà il ruolo di interno sinistro accanto a Kanté: si giocano il posto da titolare, in questo caso, il favorito Mount, Jorginho e Kovacic. Molti dubbi anche nel reparto offensivo: sulla trequarti l'americano Pulisic potrebbe spuntarla sul tedesco Havertz e trovar spazio accanto a Ziyech, nel ruolo di centravanti possibile chance dal 1' per Giroud, visto il momento no di Werner.

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu Sanusi; Luis Díaz, Uribe, Otávio, Jesús Corona; Marega, Evanilson.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; R. James, Kanté, Mount, Marcos Alonso; Ziyech, Pulisic; Giroud.