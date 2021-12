PORTO-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Porto di Sergio Conceiçao sfida in casa l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nella 6ª e decisiva giornata del Gruppo B di Champions League, che deciderà la seconda qualificata agli ottavi di finale dopo il Liverpool, già sicuro del primo posto.

I lusitani sono attualmente secondi in classifica con 5 punti, mentre i Colchoneros si trovano a 4 punti assieme al Milan. In caso di vittoria, i Dragoni sarebbero certi del passaggio del turno, mentre una sconfitta gli eliminerebbe e un pareggio chiamerebbe in causa la classifica avulsa e tutto in quel caso dipenderà anche dal risultato del Milan, impegnato al Meazza contro il Liverpool.

Nei 7 precedenti in Champions League fra le due formazioni, prevalgono i pareggi (3) a fronte di 2 successi per parte. Limitando l'analisi alle gare disputate in casa del Porto, i lusitani hanno perso una sola volta, con un successo e 2 pareggi.

Da quando Simeone allena la squadra, l'Atletico Madrid ha fallito una sola volta, nel 2017/18, l'accesso alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, mentre il Porto si è sempre qualificato negli ultimi 4 anni.

Luis Díaz, autore di 2 goal, è il miglior marcatore del Porto nel torneo, Antoine Griezmann è invece il più prolifico fra i giocatori colchoneros con 3 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Porto-Atletico Madrid, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PORTO-ATLETICO MADRID

Porto-Atletico Madrid si disputerà la sera di martedì 7 dicembre 2021 nel palcoscenico dell'Estadio Do Dragão di Oporto. Il fischio d'inizio della partita, che sarà l'8ª in Champions League fra le due formazioni, è previsto per le ore 21.00.

DOVE VEDERE PORTO-ATLETICO MADRID IN TV

La sfida Porto-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 254 del satellite).

La gara del Meazza sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Mediaset non hanno ancora ufficializzato i nomi dei telecronisti e delle seconde voci di Porto-Atletico Madrid.

PORTO-ATLETICO MADRID IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Champions League, Porto-Atletico Madrid, potrà essere vista anche in diretta streaming, attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà ai suoi lettori la possibilità di seguire Porto-Atletico Madrid anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dal prepartita avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati in tempo reale sui goal, gli eventi e le azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-ATLETICO MADRID

Sergio Conceiçao deve fare i conti con l'assenza per squalifica di Uribe a centrocampo. Davanti al portiere Diogo Costa, in difesa, visto l'infortunio di Pepe, Mbemba e Cardoso dovrebbero comporre la coppia centrale, con Manafá e Zaidu, favorito su Wendell, ad agire da terzini. A centrocampo spazio in mezzo a Sergio Oliveira in coppia con Vitinha, mentre sulle fasce a destra Otávio è favorito su Jesus Corona e a sinistra agirà Luis Díaz. Davanti tandem composto da Evanilson e Taremi.

Emergenza in difesa per Simeone, che rischia di non disporre per la sfida decisiva contro il Porto dei due centrali titolari Giménez e Savic, entrambi infortunati e a forte rischio. Se nessuno dei due recuperasse, l'inedita coppia centrale difensiva dei Colchoneros sarebbe composta da Felipe e Mario Hermoso, con Marcos Llorente terzino destro e Renan Lodi a sinistra. A centrocampo in mezzo De Paul è favorito su Hector Herrera per far coppia con Kondogbia, mentre sulle fasce agiranno Lemar (in vantaggio su Correa) a destra e Koke a sinistra. Davanti Luis Suárez è favorito su Matheus Cunha per affiancare Griezmann.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Cardoso, Zaidu; Otávio, Vitinha, Sergio Oliveira, Luis Díaz; Evanilson, Taremi.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Felipe, Mario Hermoso, Renan Lodi; Lemar, De Paul, Kondogbia, Koke; Griezmann, L. Suárez.