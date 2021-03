Porto, 6 cambi contro la Juve: in Europa si può

Il Porto effettua 6 cambi usando 5 slot, ma in Europa ai supplementari ne viene aggiunto uno e non vengono considerate le sostituzioni all'intervallo.

Il Porto effettua 6 sostituzioni contro la Juventus, ma il regolamento dice che è possibile. Nelle coppe europee, si può andare oltre i 5 cambi previsti.

Quando? Dopo il 90', nel caso in cui la partita vada ai supplementari. E Conceicao ha sfruttato alla lettera le normative UEFA, operando le sostituzioni senza commettere errori. Nemmeno riguardo gli slot.

62' - Sarr per Otavio (SLOT 1)

71' - Luis Diaz per Sanusi (SLOT 2)

90' - Grujic per Uribe (SLOT 3)

106' - Toni Martinez per Marega (TRA PRIMO E SECONDO SUPPLEMENTARE)

118' - Loum e Diogo Leite per Sergio Oliveira e Corona (SLOT AGGIUNTIVO CONSENTITO NEI SUPPLEMENTARI)

Alle 3 sostituzioni e ai 3 slot dei tempi regolamentari, si è aggiunto il cambio effettuato nell'intervallo tra primo e secondo supplementare: l'UEFA, se compiuto prima degli extra-time o a cavallo tra i due tempi, ha stabilito come questo non rientri nel calcolo complessivo sostituzioni/slot.

Infine l'avvincendamento del 118', sfruttando uno slot 'bonus' concesso dall'UEFA alle due squadre nel corso dei supplementari: i lusitani hanno effettuato quinta e sesta sostituzione all'interno della finestra extra consentita, che dunque non fa sforare il Porto (5 cambi in 3 slot normali + 1 slot 'bonus', oltre alla sostituzione nella pausa tra primo e secondo supplementare da non conteggiare).

Ricapitolando, ecco quanto previsto nelle coppe europee: