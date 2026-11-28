Come guardare Portland Timbers-FC Dallas con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/8 28 nov 2026 - 22:30 Providence Park

I Portland Timbers ospitano l'FC Dallas al Providence Park in una partita di Major League Soccer che arriva a breve distanza da un confronto tra le due squadre concluso con un risultato netto.

I Timbers si presentano alla sfida nella città dell'Oregon con qualcosa da dimostrare. La squadra di Marti Cifuentes ha perso 3-0 contro Dallas il 21 novembre, interrompendo una serie di quattro vittorie consecutive.

Prima di quella sconfitta, Portland aveva battuto nell'ordine Austin FC, Houston Dynamo, St. Louis City e Charlotte FC. In quel periodo aveva segnato con facilità e ora vuole ritrovare quella vena realizzativa in casa.

L'FC Dallas arriva da squadra meglio piazzata nella Western Conference: è secondo, mentre Portland è settimo. La squadra di Eric Quill ha vinto 3-0 in casa l'ultimo confronto.

Quel risultato è arrivato dopo un successo per 3-1 sui Colorado Rapids e una vittoria per 3-0 contro i San Jose Earthquakes. Nel mezzo ci sono stati una sconfitta per 2-0 sul campo dei Columbus Crew e un pareggio per 1-1 con lo Sporting Kansas City.

Portland affronta una squadra che ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro nelle ultime cinque partite. Dallas, dal canto suo, deve dimostrare di saper ripetere quella prestazione lontano dal Toyota Stadium.

Ecco cosa sappiamo su come seguire la partita.

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